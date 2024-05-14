Украинские бойцы обещают "бороться в этих сложных условиях любыми средствами".

Sky News на кадрах с дрона показали вторжение российских войск в Волчанск Харьковской области, и как украинские солдаты ему яро сопротивляются.

"Наблюдая за прямой трансляцией с дрона, можно было различить трех человек, бегущих по улице прифронтового города на северо-востоке Украины… На других кадрах, опубликованных в понедельник, видно, что в городе находятся новые российские войска - всего через три дня после того, как Россия начала внезапное нападение на Харьковскую область", - говорится в публикации.

Как отметил один из военнослужащих, которые сейчас находятся там, на передовой, "это только первая волна".

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"Они проверяют нашу оборону, готовят артиллерию. Когда они полностью войдут в город, они подтянут свои резервы", - сказал он.

На вопрос, какова их основная задача сейчас, еще один боец заявил: "Мы будем бороться в этих сложных условиях любыми средствами. У нас просто нет другого выбора, потому что позади нас наши дома, наши семьи, наши дети".

Указывается, что российские войска обстреляли город свирепым огнем, используя комбинацию авиаударов, планирующих бомб, вооруженных беспилотников и тяжелой артиллерии.

"Город не был готов к этой бомбардировке", - заявил военный.

На вопрос, насколько это опасно для него и его команды, он сказал: "Если они наведут на нас управляемую бомбу... это будет братская могила".

Волчанск сегодня - актуальные новости

Напомним, как сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, сегодня в Волчанске тактика россиян неизменна: сначала используют артиллерию и авиацию, а затем малые штурмовые группы.

По данным Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении подразделения наших войск отражали атаки РФ на направлении Шебекино (РФ) - Волчанск. Отмечалось, что ситуация контролируемая.

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