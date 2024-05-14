Sky News на кадрах с дрона показали вторжение российских войск в Волчанск Харьковской области, и как украинские солдаты ему яро сопротивляются.
"Наблюдая за прямой трансляцией с дрона, можно было различить трех человек, бегущих по улице прифронтового города на северо-востоке Украины… На других кадрах, опубликованных в понедельник, видно, что в городе находятся новые российские войска - всего через три дня после того, как Россия начала внезапное нападение на Харьковскую область", - говорится в публикации.
Как отметил один из военнослужащих, которые сейчас находятся там, на передовой, "это только первая волна".
"Они проверяют нашу оборону, готовят артиллерию. Когда они полностью войдут в город, они подтянут свои резервы", - сказал он.
На вопрос, какова их основная задача сейчас, еще один боец заявил: "Мы будем бороться в этих сложных условиях любыми средствами. У нас просто нет другого выбора, потому что позади нас наши дома, наши семьи, наши дети".
Указывается, что российские войска обстреляли город свирепым огнем, используя комбинацию авиаударов, планирующих бомб, вооруженных беспилотников и тяжелой артиллерии.
"Город не был готов к этой бомбардировке", - заявил военный.
На вопрос, насколько это опасно для него и его команды, он сказал: "Если они наведут на нас управляемую бомбу... это будет братская могила".
Волчанск сегодня - актуальные новости
Напомним, как сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, сегодня в Волчанске тактика россиян неизменна: сначала используют артиллерию и авиацию, а затем малые штурмовые группы.
По данным Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении подразделения наших войск отражали атаки РФ на направлении Шебекино (РФ) - Волчанск. Отмечалось, что ситуация контролируемая.