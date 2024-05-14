По словам военного, штурмы российских оккупантов на юге являются безрезультатными.

Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук заявил, что на Ореховском направлении в Запорожской области есть безуспешное увеличение давления российской армии. По его словам, оно может быть не связано с активностью оккупантов на Харьковщине.

"Мы можем лишь отметить, что есть безрезультатное увеличение давления на Ореховском направлении - там вчера (12 мая. - Ред.) у нас было на Старомайорское 19 штурмов, на Работино - три. И в принципе да, они увеличились синхронно с Харьковским направлением, однако сказать, что это напрямую связано, по состоянию на сейчас я не могу", - отметил он в комментарии для LIGA.net.

Плетенчук добавил, что россияне снизили давление на Крынки, ведь 12 мая на этом направлении вообще не было штурмов. По словам военного, российская группировка на юге остается неизменной. Также нет признаков ее увеличения и формирования наступательных группировок.

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"Поэтому сказать, что как-то это коррелируется с событиями на Харьковщине, по состоянию на сейчас, например, я не готов. Да, они перераспределили силы, но на нашем направлении их перераспределили. И, кстати, эти 19 штурмов, они были безуспешными вчера. И это тоже важный момент", - подчеркнул Плетенчук.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал УНИАН, на юге страны враг за минувшие сутки потерял мощный комплекс "Тор" и три наблюдательных комплекса "Муром". Также оккупанты на этом направлении потеряли 41 единицу вооружения и военной техники, из них: реактивная система залпового огня, 3 пушки, миномет, 17 единиц автобронетехники, разведывательный БпЛА, 2 станции радиоэлектронной борьбы.

В свою очередь спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что в некоторых районах фронта враг имеет определенные тактические успехи, однако, по его словам, ситуация постоянно меняется.

"В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" ситуация остается сложной. Подразделения Сил обороны контролируют ситуацию, не допускают продвижения врага вглубь территории нашей обороны. В частности, ведутся жесткие оборонительные бои. Попытки российских оккупантов прорвать нашу оборону останавливаются. Ситуация контролируется силами обороны, чтобы удержать как оборонительные рубежи и позиции, так и нанести врагу поражение. Работает наша разведка, артиллерия и подразделения беспилотных систем", - заверил спикер.

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