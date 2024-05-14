Не стоит считать тракторы во время выполнения задания.

Визуальная загадка для детей и взрослых на логику может помочь научиться быстрее искать среди кучи одинаковых вещей ту, которая отличается от остальных.

Есть такая увлекательная головоломка - нужно среди 200 разыскать тот, который не такой, как все. Задача непростая, поскольку очень легко растеряться, увидев такое большое количество тракторов. Кроме того, есть ограничение во времени - на выполнение задания надо потратить только 20 секунд.

Старайтесь действовать максимально спокойно и внимательно - когда возьметесь за работу обращайте внимание на малейшие детали и не считайте тракторы. У вас может как бы мерцать в глазах из-за того, что тракторов очень много, - следует немного прищуриться и продолжить работать.

Видео дня

Людям, которые имеют проблемы со зрением, может быть особенно тяжело. Если вы не видите мелкие детали - можете увеличить масштаб головоломки.

Сейчас мы расскажем, почему один из тракторов назвали странным, и где он находился. Странный трактор тот, у которого нет трубы. Он был в третьей строчке снизу.

Такая загадка о животных уже размещена в сети

На картинке есть много зебр, и где-то там находится собака. Разыскать пса надо всего за 6 секунд. Очень важно не тратить нас на то, чтобы рассматривать крупных животных.

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