Она предназначена для атомных подводных лодок четвертого поколения проекта 955 "Борей".

Баллистическая ракета морского базирования "Булава" принята на вооружение Вооруженных сил России. Об этом со ссылкой на генерального конструктора Московского института теплотехники (разработчик ракеты) Юрия Соломонова сообщило российское издание Meduza.

"7 мая этого года подписан указ о принятии на вооружение ракетного комплекса "Булава"", – заявил генеральный конструктор.

Стоит отметить, что о принятии "Булавы" на вооружение сообщалось еще в 2018 году. Впрочем, тогда СМИ ссылались на неназванный источник в российском оборонно-промышленном комплексе. Официального же подтверждения информации тогда не было.

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Ракета "Булава" – справка

Р-30 "Булава-30" является твердотопливной баллистической ракетой комплекса Д-30, которая предназначена для подводных лодок проекта 955 "Борей". По данным из открытых источников, "Булава" способна нести 6-10 боевых блоков по 100-150 кт. Общий забрасываемый вес составляет 1150 кг. Максимальная дальность ракеты – 9300 км.

За годы испытаний "Булава" заслужила славу довольно капризного оружия. Из-за технических проблем многие запуски завершились неудачно или лишь частично удачно.

В ноябре Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что новые испытания ракеты также оказались неудачными, хотя россияне заявили о якобы успешном пуске.

Кроме того, в прошлом году сообщалось, что Россия вывела из боевого состава атомную подводную лодку "Дмитрий Донской", которая была крупнейшей в мире по водоизмещению и использовалась для испытаний "Булавы".

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