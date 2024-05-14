По мнению Дикого, россияне имеют сейчас перед нами только одно преимущество.

Атаки россиян в Харьковской области продлятся еще 3-4 дня, после чего ожидается, что российские войска предпримут попытку наступления в направлении Сум, заявил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью изданию The New York Times. Насколько реален такой сценарий и зачем россияне будут наступать на Сумскую область, в интервью УНИАН проанализировал Евгений Дикий, военный аналитик и ветеран АТО. Он также рассказал о результатах наступления россиян на Харьковщину.

Буданов в комментарии NYT заявил, что он ожидает, что атаки в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня, после чего ожидается, что российские войска сделают "мощное наступление в направлении Сум". Возможно ли это и чего нам ждать?

Конечно, это возможно. Я напомню, что именно ГУР предупреждал о возможном наступлении России в Харьковской области. И вопрос, почему мы не были готовы - это не к разведке. Все были предупреждены, но почему ничего не сделали - вопрос открытый.

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Это чем-то напоминает миниатюрную версию событий 24 февраля 2022 года. Тогда тоже все были очень заблаговременно предупреждены, но все равно не готовы. Я надеюсь, что хотя бы по Сумщине предупреждение Буданова услышат. И россиян встретят не так, как на Харьковщине, а более подготовлено.

То, что такое наступление очень вероятно, вытекает и из концентрации российских сил по ту сторону границы. Это все отслеживается. Мы же все знали, сколько российских войск стоит напротив Харьковщины. И сейчас так же знаем, сколько оккупантов стоит рядом с Сумской и Черниговской областями.

Готовы ли мы к этому наступлению на Сумщине?

Я сейчас не на тех позициях, поэтому это вопрос к людям, которые там на месте. Буданов прямо предупредил, но примут ли это предупреждение во внимание - этого я знать не могу.

Вы упомянули о 24 февраля 2022 года. Ситуация также похожа на ту, ведь РФ сейчас снова атакует с приграничья новые регионы. Возможно ли, что Россия, как и тогда, также начнет наступать на Чернигов или Киев?

Пока там нет таких сил и средств, чтобы провести подобную операцию. Если же они начнут там собираться, мы их увидим. Вопрос лишь в том, сделаем ли мы выводы. Поскольку, если они наберут дополнительно 300 тысяч, о чем также сообщалось неоднократно, они вполне реально могут снова пойти на Чернигов или Киев.

Насколько большие у России сейчас резервы на этих направлениях?

Россияне свои резервы на Харьковском и Сумском направлениях имеют. Но этих резервов явно недостаточно для того, чтобы захватить Харьков или Сумы. Такого количества личного состава у них и близко нет. А вот для того, чтобы оккупировать пограничную полосу и ворваться в Волчанск - на это у них сил хватило.

Для чего россиянам вообще там наступать?

Это вытекает из общей логики этой войны. Россияне нашли наше слабое место. Наше слабое место - это нехватка резервов, отсутствие людей. И поскольку они нашли это слабое место, для них абсолютно логично сейчас максимально растягивать наши силы, открывать новые участки фронта, новые направления, с тем, чтобы мы вынуждены были перебрасывать и без того очень дефицитные, очень куцые резервы на эти участки. А тем временем эти резервы не могут доехать на Донецкие участки фронта, в частности, на Часов Яр, Покровское направление, Кураховское. То есть там, где происходят сейчас основные, самые тяжелые бои.

Отмечу, что россияне имеют сейчас перед нами только одно преимущество. Это преимущество - в живой силе. И вот они сейчас максимально реализуют это преимущество, выжимают из него максимально для себя полезного.

По вашему мнению, новый закон о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, поможет каким-то образом исправить эту ситуацию?

К сожалению, этот закон абсолютно недостаточен. Из этих законов убрали важнейшие нормы, которые могли бы обеспечить полноценную мобилизацию. И из него, и из того, который следующим принимался об усилении ответственности.

Этот закон, который почему-то в медиа называют "законом о мобилизации", по сути таковым не является. Это закон об упорядочении воинского учета. Упорядочение воинского учета - это действительно нужная вещь. Но она сама - это просто первые полшага к полноценной мобилизации. Ждать, что после этого появятся достаточные человеческие резервы, по моему мнению, немного наивно. Я пока не вижу серьезных шагов к большой мобилизации. А если ее не будет - вопрос, когда посыплется фронт - это лишь вопрос времени.

А как насчет России? Ранее говорили, что после наступления на Авдеевку РФ возьмет оперативную паузу, чтобы восстановить свои потери. Зато они не только продолжают наступать по всей линии фронта, но даже смогли активизировать новые направления. Где они взяли новых людей, если не было объявлено о новой "частичной мобилизации"?

Они концентрировали свои силы на Харьковском и Сумском направлениях несколько месяцев. Мы наблюдали этот постепенный процесс. Но в целом, судя по всему, мы недооценили успешность их скрытой мобилизации, то есть этого набора на контракт. Судя по всему, у них просто был период, когда этот набор на контракт сильно просел, и они тогда уже делали облавы, вербовали каких-то там непальцев и африканцев, но это было зимой этого года.

Такое впечатление, что они смогли найти, в частности, дополнительное стимулирование и пока именно на контракты за деньги набирают достаточное количество людей. По меньшей мере, для поддержания постоянной численности их контингента, а возможно даже для формирования некоторых минимальных резервов. И это еще без проведения "частичной мобилизации".

Если они объявят эту "частичную мобилизацию", какие последствия для Украины это может иметь?

Здесь надо уточнить, ведь у нас можно встретить ошибочное утверждение о том, что Путин объявит новую мобилизацию. Это не так, потому что ему не надо ничего такого объявлять. "Частичная мобилизация", объявленная в сентябре 2022 года, не прекращалась. В ней технически делают паузы, то есть они рассылают сообщения в военкоматы, что нуждаются или в большем количестве людей, или в меньшем. Но теоретически, им не надо объявлять никакой новой мобилизации. Просто в рамках действующей они дадут указание собрать большее количество людей.

Помню, в марте этого года в российской оппозиционной прессе был слив приказа уже теперь бывшего министра обороны РФ Шойгу о наборе дополнительных 300 тысяч таких мобиков. Так вот, собственно, то, что происходит сейчас, это еще без этих 300 тысяч. Это еще в пределах того, что они набирают по контракту. Потому что, судя по всему, они снова вышли на тот темп, который имели в 2023 году. Тогда они набирали по 20-30 тысяч ежемесячно. Зимой они начали проседать, но сейчас снова вышли на тот темп.

То есть возможности и ресурсы у них есть. А вот где они используют эти дополнительные 300 тысяч - откроют новый фронт, или усилят атаки в Донецкой области - вопрос открытый.