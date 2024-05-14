Исследователи собрали данные аналитики YouTube среди почти полусотни топовых российских блогеров по количеству подписчиков, которые были разделены на две группы.

Украинцы вдвое меньше смотрят российский YouTube, чем до войны, однако все равно дарят блогерам страны-агрессора суммарно миллионы просмотров. Об этом говорится в переданном УНИАН исследовании аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Отмечается, что до полномасштабного вторжения доля украинских зрителей российских YouTube-каналов составляла 14%. Через два года после начала большой войны доля зрителей из Украины уменьшилась вдвое - до 7%.

Исследователи собрали данные аналитики YouTube среди почти полусотни топовых российских блогеров по количеству подписчиков, которые были разделены на две группы: довоенная аналитика и после полномасштабного вторжения - 2022 и 2024 годов. Каналы были отобраны по тематикам: "интервью", "lifestyle", "технологии", "авто". Учитывались категории: гендер зрителей, возраст зрителей, количество просмотров видео, доля просмотров из Украины.

Видео дня

Среди анализируемых каналов до и после полномасштабного вторжения основными зрителями российских блогеров являются мужчины, которые существенно преобладают по доле женщин. Стоит отметить, что YouTube вообще считается мужским доменом и среди его зрителей более 70% мужчин. Что касается возрастной категории зрителей, то в подавляющем большинстве ядро составляет 25-34 года, далее идет 18-24 года и уже потом 35-44 года. Можем предположить, что в первую очередь российских блогеров смотрит молодая экономически активная аудитория мужчин, далее идут юноши, и уже потом зрелые мужчины.

Значительное внимание уделили каналу А4, который имеет наибольшее количество подписчиков из проанализированных блогеров - 52,8 млн и долю просмотров из Украины 8%. Несмотря на то, что Влад А4 беларус, он время от времени распространяет кремлевские нарративы, в частности о том, что Украина - это часть России.

Украинская аудитория российских блогеров

Аналитики составили список самых известных российских каналов, определили среднее количество просмотров за последние 10 видео по каждому каналу. Оказалось, что больше всего российского контента смотрят дети (Влад А4 - 694 400 зрителей из Украины), далее следуют взрослые, смотрящие интервью (Дудь - 434 000), и уже потом автомобилисты поклонники Дубровского (334 800).

По словам основателя Gremi Personal Евгения Кириченко, в украинском пространстве существует "пробоина" в 7%, через которую протекает "русский мир". Основная возрастная группа зрителей анализируемых российских каналов - преимущественно мужчины 25-34 лет. Дети также являются неочевидной уязвимой возрастной группой, которые смотрят русскоязычный контент в большом объеме.

"Чего только стоит российский сериал "Слово пацана", знание о котором прошло сквозь все возрастные группы. Учитывая размеры населения, РФ обладает большим абсолютным количеством креаторов, которые берут количеством контента разных категорий и для разных аудиторий. Поэтому каждый украинец должен осознать необходимость оградить себя и своих детей от медиа яда", - говорит Кириченко.

Автор исследования Максим Пилипенко считает одним из возможных вариантов защиты украинцев от российского контента переключение на англоязычный контент.

"Ведь россияне вдохновляются контентом западных блогеров, который затем адаптируют под русскоязычную аудиторию и вкладывают туда свои нарративы. Поэтому Украина должна усиленно учить английский язык. Родители должны учить английский с детьми и приучать их смотреть англоязычный детский контент", - отметил он.

Аналитики обращают внимание, что после полномасштабного вторжения из страны выехало более 6 млн украинцев, которые находятся за пределами Украины и соответственно их просмотры не учтены в этом исследовании. Поэтому неизвестно, какую долю зрителей они составляли до войны и что смотрят сейчас в странах пребывания.

Украинцы и YouTube во время войны

Совет национальной безопасности и обороны совместно со Службой безопасности сейчас нарабатывают законопроект против распространения российской пропаганды в социальных сетях, в том числе в Telegram, YouTube и TikTok, рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности Андрей Коваленко.

Ранее УНИАН писал, что, несмотря на то, что полномасштабная война в Украине продолжается уже год, в музыкальных рейтингах все еще можно найти российских исполнителей. Например, шестой в YouTube Music в начале 2023 года была Инстасамка, которая открыто поддержала путинский режим.

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