Уже стала известна дата премьеры ленты.

Уже этим летом на больших экранах можно будет увидеть документальный фильм о легендарном украинском певце Назарии Яремчуке. Лента называется "Яремчук: Несравненный мир красоты".

Создатели фильма говорят, что это биографическая драма о жизни и карьере одного из первых поп-идолов. Фильм состоит из воспоминаний близких людей, личных дневников, уникальных хроник и семейных архивов.

Кстати, инициатором создания "Яремчук: Несравненный мир красоты" стала его дочь Мария.

"Летом 2021 года она поделилась этой идеей со студией KNIFE! Films - режиссером Артемом Григоряном и продюсером Максимом Сердюком. С тех пор началась активная работа над исследованием феномена Яремчука: изучение архивов, сбор информации, поиск героев, работа над сценарием, съемка интервью и натуры. Работа длилась два года и закончилась в конце 2023-го", - отмечают создатели ленты.

Сама же Мария говорит о документальном фильме так:

"Идея возникла до начала полномасштабного вторжения. На создание побудил тот факт, что очевидцы и создатели основ украиноязычной поп-сцены, эстрады - не вечны, как бы это ни звучало... Мы должны знать своих героев, и сейчас это уже начинает быть мейнстримом, что очень круто".

Интересно, что к участию в проекте присоединились участники культового коллектива ВИА "Смеричка", которые рассказали и предоставили малоизвестные факты о главном герое. Также жена певца Дарья Яремчук рассказала об их знакомстве и истории любви.

К слову, украинская фестивальная премьера фильма состоится на Миколайчук OPEN в Черновцах с 15 по 23 июня. А в кино начнется показ "Яремчук: Несравненный мир красоты" с 8 августа.

Напомним, ранее стало известно, какие фильмы украинцам покажут на нынешнем фестивале детского кино.

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