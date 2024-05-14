Правитель России и лидер КНР Си Цзиньпин планируют подписать совместное заявление.

Правитель России Владимир Путин посетит Китай с государственным визитом 16-17 мая. Он проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, по итогам которых планируется принятие ряда документов, а также подписание совместного заявления, сообщает пресс-служба Кремля.

"Лидеры России и Китая подробно обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, определят ключевые направления дальнейшего развития российско-китайского практического сотрудничества, а также подробно обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам", - говорится в сообщении.

Между тем издание Financial Times напоминает, что это будет первая зарубежная поездка Путина за шесть лет.

Видео дня

"Одной из его главных целей будет поиск способов свести к минимуму любые срывы экономического жизненного пути, который Китай обеспечил его режиму, находящемуся в боевых условиях, после полномасштабного вторжения в Украину", - пишет СМИ.

Автор отмечает, что во время воскресных перестановок в правительстве РФ ключевые чиновники для китайско-российских отношений остались на своих местах. Так, новый министр обороны Андрей Белоусов является экономистом с глубокими связями с китайским руководством.

"С февраля 2022 года Пекин стал крупнейшим рынком сбыта российской нефти и газа, а также ключевым источником импорта. Они варьируются от безобидных потребительских товаров до компонентов, которые обеспечивают работу военной машины. Поскольку поставки китайских товаров двойного назначения помогают Кремлю опережать Украину и Запад, оставляя украинских защитников перед лицом российского огневого превосходства, Вашингтон сейчас пытается перекрыть этот поток", - констатирует издание.

В то же время, по мнению автора, надежды, что это окончательно решит проблему, остаются лишь "выдачей желаемого за действительное", поскольку за последние два года российское и китайское правительства продемонстрировали "чрезвычайную способность адаптироваться к ограничениям США".

"Визит Путина открывает новую возможность частно обдумать варианты, прежде чем тихо их реализовать. Ожидается, что его будет сопровождать опытная команда из центрального банка и министерства финансов, которые отвечают за попытки Кремля дедолларизировать российскую финансовую систему с 2014 года. Их смелые шаги позволили стране выдержать начальный шок от санкций, а затем быстро перевести свою финансовую систему с зависимости от доллара и евро на зависимость от юаня", - говорится в материале.

Сотрудничество Китая с РФ - последние новости

Китай обещает не продавать оружие РФ. Об этом по итогам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпинем в Париже заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, визит Си Цзиньпина является возможностью убедиться, что Пекин не оказывает явной поддержки российским военным усилиям.

Вас также могут заинтересовать новости: