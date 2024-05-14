Женщина начала худеть вместе со своим возлюбленным.

Рики Лейк в возрасте 55 лет недавно похудела на 35 фунтов, то есть почти на 16 килограммов. По ее словам, она планирует и в дальнейшем вести здоровый образ жизни, пишет издание Today.

"Я думаю, что должна продолжать в том же духе. Я не знаю, смогу ли я оставаться в такой физической форме, но я собираюсь каждое утро ходить в поход и бывать на природе. Это действительно образ мышления", - отметила Лейк в интервью программе "Entertainment Tonight" 9 мая.

Известно, что бывшая ведущая ток-шоу похудела вместе со своим мужем Россом Бернингемом. Женщина отметила, что сейчас они находятся в том возрасте, когда здоровье для них превыше всего.

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"Мы нашли друг друга позже в жизни. ... Мне 55 лет. Я хочу чувствовать себя как можно лучше как можно дольше. Это предполагает ежедневные физические упражнения, практику осознанности, хороший сон и много развлечений. Мне очень весело", - подчеркнула Лейк.

По словам бывшей ведущей, было много людей, которые сомневались, что ей удастся похудеть в таком возрасте, среди них был и врач.

"Врач, который сказал мне, что у меня ничего не получится. Он меня мотивировал. Я говорю ему "спасибо", понимаете? Он меня очень разозлил, и я хотела доказать, что он ошибался", - сказала женщина.

По словам Лейк, возраст не должен быть сдерживающим фактором для того, чтобы быть здоровым.

"Это так смешно, что когда тебе за 50, ты якобы идешь на спад, и с этого момента все идет под откос. Я чувствую обратное, я чувствую себя самой здоровой, чем когда-либо, самой пригодной, и у меня есть прекрасный партнер, с которым я делю свою жизнь. Я щипаю себя каждый день. Полюбите себя прежде всего. Придите к месту настоящей любви к себе и самопринятия, и я думаю, что из этого получится что-то хорошее", - посоветовала она в интервью журналу People, опубликованном 10 мая.

Женщина рассказала, что 26 октября 2023 года пообещала себе стать здоровее. Также к ней присоединился ее муж Росс, благодаря чему они вместе похудели более чем на 13 килограммов.

Она добавила, что вместе с мужем избавились от лишнего веса без фармацевтических препаратов, возможно, она имела в виду большое количество знаменитостей, которые используют лекарства, чтобы похудеть.

"Не то чтобы в этом было что-то плохое. Но никто из нас не был диабетиком, и мы обе чувствовали, что хотим по крайней мере попробовать сделать это самостоятельно", - отметила Лейк.

Уже в середине апреля она опубликовала фотографию и новости о своем похудении, написав:

"Все еще продолжаю ..... Сильная. Двигаюсь каждый день. На природе, в дождь или в жару с моими любимыми Россом и Долли. Я так благодарна и горжусь тем, что в свои 55 с половиной лет чувствую, что нахожусь в лучшей форме в своей жизни".

По ее словам, благодаря похудению она смогла надеть вещи, которые раньше были на нее маловаты.

"О, эта старая вещь? Я надевала это платье на мировую премьеру фильма "Бизнес быть рожденным" в 2007 году, а теперь оно снова на мне в 2024 году!", - поделилась женщина.

Лейк рассказала, что ей удалось похудеть благодаря ежедневным прогулкам с мужем и собакой. Когда она начала худеть, то ее вес составлял около 77 килограммов, после того она потеряла почти 16 килограммов.

Также женщина подчеркнула, что придерживается периодического голодания, кето-диеты, следит за своим сном и больше занимается физическими упражнениями, особенно пилатесом.

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Как писал УНИАН, женщина похудела на 50 килограммов, питаясь с дефицитом калорий и ходя пешком. Такого результата ей удалось достичь за восемь месяцев. Она дала советы для тех, кто хочет достичь такого же результата.

Также мы писали, что женщина похудела на 70 килограммов после соблюдения правила 80-20. Она ела 80% здоровой пищи и 20% то, что давало ей удовольствие.

"Я все еще регулярно ем мороженое. Я все еще регулярно ем пиццу", - заверила она.

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