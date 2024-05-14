Учитывая то, каким количеством сил россияне осуществляют наступление на участке их ответственности, опасности для захвата Харькова в настоящее время нет.

Россия продолжает попытки продвинуться вглубь украинской территории на Харьковщине. Позиции пограничников и смежных подразделений находились под постоянным огнем россиян.

Как рассказал пресс-офицер Донецкого пограничного отряда Игорь Лизогуб в комментарии АрмияInform, враг активно применял авиацию, артиллерию, бил из минометов. Однако, украинские защитники продолжают закрепляться на позициях и обустраивать их. Также Лизогуб подтвердил, что враг изменил тактику наступления.

"Эту тактику россияне начали применять еще на Донбассе. Они действительно пытаются проникать на территорию Украины небольшими группами, чтобы потом объединиться в большую ударную группировку", - отметил офицер. Видео дня

Точное количество ликвидированных оккупантов пока неизвестно, поскольку расчеты, которые наносят поражения, постоянно находятся на позициях. Учитывая то, каким количеством сил россияне осуществляют наступление на участке их ответственности, опасности для захвата Харькова в настоящее время нет.

"Все же мы склоняемся к тому, что враг хочет создать так называемую "буферную" зону на этом направлении", - отметил офицер.

В центре внимания новое наступление РФ - важные новости Украины

Ранее Кирилл Буданов заявил, что в течение нескольких ближайших дней Силы обороны смогут стабилизировать фронт на Харьковщине. Однако, по его словам, Россия сейчас готовит еще одно наступление в направлении Сум.

Издание The Washington Post отметило, что пяти российским батальонам удалось продвинуться почти на 8 км вглубь Украины всего за несколько дней, захватив ряд сел. Это может стать самым быстрым наступлением России с начала войны.

Вас также могут заинтересовать новости: