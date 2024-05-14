Водители грузовиков с горючим не успевают обновить данные в ТЦК до 18 мая.

Со вступлением в силу мобилизационного закона 18 мая за границу не смогут выехать водители грузовиков, перевозящих топливо и другие товары, из-за необновленных данных в ТЦК. Об этом заявил основатель логистической группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин в эфире "Киев24".

"С 18 мая за границу перестанут выпускать грузовики с водителями, которые не имеют QR-кода. А QR-код – это ТЦК и ВВК. Если это случится, то у нас будет топливный кризис", – сказал он.

По словам Леушкина, это может касаться не только горюче-смазочных материалов, но и лекарств и других импортных товаров. "Вы же понимаете, что мы это импортируем, и если только 5% грузовиков останется на рейсе, то это коллапс. Ажиотаж и цены взлетят мгновенно", – отметил эксперт.

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Леушкин пояснил, что в ТЦК сейчас наблюдаются огромные очереди, из-за которых многие водители не могут вовремя обновить данные. Кроме очередей в ТЦК, необходимо пройти также ВВК, и, как отметил эксперт, не факт, что всем водителям потом подтвердят бронь.

По словам Леушкина, на данный момент запасы топлива на АЗС рассчитаны на две недели.

"Две недели – это запасы только на АЗС. Никто сейчас не накапливает топливо на нефтебазах, вы понимаете, почему, только на АЗС. А любая АЗС – это запасы в резервуаре на две недели", – сказал он.

Ситуация с пересечением границы из-за мобилизационного закона

Ранее Дмитрий Леушкин рассказал в интервью УНИАН, что водители-международники массово боятся ехать за границу, поскольку не редки случаи, когда на блокпостах или пунктах выезда на границе представители ТЦК выписывают повестки водителям и отправляют их в военкомат.

Вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин рассказал, что в Украине из-за усиления мобилизационных мероприятий увеличивается количество случаев невозврата украинских водителей коммерческого транспорта из-за границы.

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