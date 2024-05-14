Территорию Антарктиды охраняет договор, подписанный в 1959-м. Формально она не принадлежит ни одной стране мира.

Россияне обнаружили в районе Антарктиды, на который претендуют британцы, большие запасы газа и нефти. Теперь эта территория может стать яблоком раздора между Москвой и Лондоном. Об этом сообщает The Telegraph.

Оценку запасов сделало российское судно "Академик Александр Карпинский", которое принадлежит государственной компании "Росгео". Оно работало в этом районе на протяжении многих лет и мало кто обращал на него внимание, ведь считалось, что судно занимается исключительно научной деятельностью.

Однако в заявлении, сделанном по итогам экспедиции, говорится, что российские исследователи обнаружили примерно 70 млрд т нефти и газа, погребенных под антарктическим шельфом.

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"Данные, полученные в ходе новой экспедиции... позволят существенно прояснить наши ожидания относительно нефтегазоносности антарктических шельфовых морей", – заявил Сергей Козлов, главный геолог компании "ПМГРЭ".

Британцы считают, что российская деятельность может быть подготовкой к добыче ресурсов.

И хотя добыча полезных ископаемых на этой территории запрещена, в Лондоне скептически настроены относительно того, что россияне будут придерживаться международных норм. В пользу опасений британцев говорит агрессия России против Украины.

Россия наращивает бурение нефтяных скважин

В начале года сообщалось, что в 2023-м Москва второй год подряд демонстрировала рекордные темпы бурения нефтяных скважин, что можно считать яркой демонстрацией неэффективности антироссийских санкций. За 11 месяцев прошлого года россияне пробурили нефтяных скважин общей глубиной 28 100 км.

Также напомним, в конце прошлого года УНИАН писал, что примерно треть поступлений федерального бюджета России покрывается нефтегазовыми доходами.

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