Работник ТЦК избил девушку костылями: одесская полиция сделала заявление

Правоохранители утверждают, что перед конфликтом с военными компания молодежи напала на таксиста.

Правоохранители сделали заявление относительно конфликта в Одессе, во время которого мужчина в военной форме ударил 19-летнюю девушку костылем, а ее друга насильно хотели забрать в военкомат.

По данным регионального главка Нацполиции, сейчас по факту избиения правоохранители расследуют уголовное производство, начатое специализированной прокуратурой в сфере обороны. Говорится, что во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию о неправомерных действиях в отношении 19-летней жительницы Одессы со стороны сотрудников полиции и ТЦК и СП. Эта девушка, которую зовут Антонина Токмакова, также заявила, что избиение произошло после того, как компания (она и трое парней) пришли в полицию, чтобы пожаловаться на водителя такси, который "залил их баллоном". По ее словам, в райотдел пришли сотрудники ТЦК, которые силой увели ее друга.

Как утверждают в полиции, они проверили информацию и установили, что 12 мая вечером на спецлинию "102" поступило сообщение именно от таксиста о том, что на улице Гаванной четверо граждан напали на него и применили газовый баллончик раздражающего действия. На вызов мужчины тогда выехал экипаж патрульной полиции. Компанию молодых людей, в которую входила девушка и трое мужчин, с места происшествия были приглашены в территориальное подразделение полиции.

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"Как выяснилось, молодые люди напали на таксиста за то, что тот отказал им в поездке, поскольку они были с алкоголем и в состоянии алкогольного опьянения. В райотделе девушка вела себя агрессивно, бросалась в драку к полицейским, разбила оконное стекло на контрольно-пропускном пункте, на требования полицейских прекратить противоправные действия не реагировала. В отношении нее были составлены несколько протоколов по ст.ст. 173 и 185 КУоАП, а также протокол об админзадержании", - рассказали в полиции.

Кроме того, в отношении одного молодого человека также составили протокол по ч. 3 ст. 178 КУоАП. После составления административных материалов и взятия объяснений правонарушители были отпущены.

Уже на следующий день в полицию поступило сообщение, что на улице Греческой ночью девушку избили работники ТЦК и СП. По информации от органов здоровья, ей причинены закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки.

"Сама потерпевшая с заявлением в правоохранительные органы не обращалась, на телефонные звонки дознавателя не отвечает и дома не появляется", - утверждают в управлении.

Сейчас в рамках производства, начатого по ч. 1 ст. 125 (нанесение легких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Инцидент с избиением девушки в Одессе

Как сообщал УНИАН, информация о резонансном событии появилась в социальных сетях. В частности, в Инстаграм девушка написала, что ее зовут Антонина Токмакова, ей 19 лет и живет она в Одессе. По ее словам, происшествие произошло в Приморском районе в воскресенье, после того, как она с друзьями прибыла в полицию, чтобы написать заявление на таксиста, который их "залил перцовым баллоном". Она утверждает, что водитель разозлился из-за большого количества адресов поездки, которые якобы "сам не заметил".

Токмакова утверждает, что во время написания заявления в районный отдел полиции с костылем в руках зашел человек в военной форме, представился сотрудником ТЦК и был рядом с полицейскими в момент оформления заявления. Затем он ушел, а полиция, по словам девушки, не хотел компанию отпускать. Токмакова уверяет, что не делала ничего плохого, только "хотела выйти из отдела".

Затем двух парней, которым по 19 лет, отпустили, а старшего хотели забрать двое военных, которые впоследствии пришли вместе с "мужчиной с костылем". Между военными и девушкой произошел конфликт - вероятно, она пыталась помешать отвезти парня в ТЦК или пыталась поехать вместе с ним. Она обнародовала видео, на котором бежит за микроавтобусом и снимает его, в это время приближается неизвестный и, со словами "ты су*а", бьет ее костылем. Токмакова также обнародовала фото, на которых у нее синяки на ногах и лице, кровь и тому подобное.

В Одесском областном ТЦК и СП заявили, что происшествие произошло во время комендантского часа на улице Греческой. По его факту начата служебная проверка.

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