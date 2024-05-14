РФ уничтожила три украинских вертолета под Павлоградом, это второй раз за два месяца, - Forbes

Вертолеты были уничтожены на пункте перевооружения и дозаправки.

Второй раз за два месяца украинские вертолеты приземлились вблизи линии фронта на востоке Украины для дозаправки и перевооружения - и были замечены летящим над ними российским беспилотником.

Как пишет Forbes, через несколько минут российская баллистическая ракета "Искандер" ударила по вертолетам, взорвав три единицы этой техники возле Павлограда.

Эта потеря является сокрушительной для небольших авиационных сил украинской армии. По данным издания, пострадали пара ударных вертолетов Ми-24 и сопровождавший их штурмовой вертолет Ми-17. Вертолеты выполняли дневные задачи в субботу, приземлились на так называемом "передовом пункте вооружения и дозаправки" (FARP), прежде чем их заметил вражеский дрон.

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FARP - это поле вблизи линии фронта, где вертолеты могут безопасно приземлиться, чтобы войска поддержки могли примчаться с грузовиками, нагруженными горючим и боеприпасами. Идея заключается в том, чтобы экипажи вертолетов быстро завершили дозаправку и перевооружение и вылетели до того, как враг сможет нацелиться.

Украинцы ежедневно проводят операции FARP, поскольку их вертолеты выполняют миссии на низкой высоте вдоль линии фронта - доставляют провизию, доставляют раненых военных и бросают неуправляемые ракеты на российские силы.

В течение первых двух лет широкомасштабной войны FARP были относительно безопасными - вероятно, из-за того, что украинская ПВО защищала пункты заправки. Процесс обнаружения целей и получения разрешения на атаку был медленным.

Но боеприпасы украинской ПВО закончились. Россия научилась быстрее наводиться и атаковать.

"Россия использует новую технологию для улучшения связи между датчиками и стрелками", - написал прапорщик британской армии Блэр Баттерсби.

Этой весной российские беспилотники заходили глубже в украинский тыл. Российские ракеты и бомбы начали нацеливаться на наиболее уязвимые и ценные украинские средства в тылу.

Американский генерал Клэр Гилл и его коллега майор Бриджит Дэй предсказали эту проблему еще три года назад. Армия США привыкла устанавливать большие FARP для десятков вертолетов. Но времена изменились.

"Только потому, что это сработало в прошлом, не обязательно означает, что это можно будет повторить. Концепция больших FARP имеет небольшие шансы на выживание", - написали Гилл и Дэй.

Они были правы даже в случаях, когда FARP меньше. 13 марта или незадолго до этого российский беспилотник заметил тройку штурмовых вертолетов Ми-8 или Ми-17 из состава 12-й бригады армейской авиации украинской армии, которые перевооружались в поле в Новопавловке.

Ракета "Искандер" уничтожила два вертолета и убив по меньшей мере двух пилотов. Через два месяца это повторилось - и примерно в той же местности.

С февраля 2022 года украинцы потеряли 40 вертолетов. Но они отреставрировали некоторые старые суда, а также получают в качестве помощи от своих иностранных союзников. Однако это не означает, что украинская армия не должна волноваться. Каждый потерянный вертолет может означать двух или более погибших или раненых членов экипажа, а опытных авиаторов труднее заменить, чем борта.

"Потери на уязвимых FARP могут продолжаться, если украинцы не ускорят процедуры перевооружения и дозаправки, не добавят больше противовоздушной обороны над FARP или не перейдут к более безопасным ночным операциям - или какой-то комбинации всех трех", - пишет издание.

Авиация для Украины

В августе прошлого года стало известно, что Чехия передаст Украине партию вертолетов Ми-24В. Как сообщила министр обороны страны Яна Чернохова, вместо этих старых вертолетов чешская армия получит новые вертолеты типа UH-1Y Venom и AH-1Z Viper от США.

Она подчеркнула, что вертолеты Ми-24В отлично справились с задачами и прослужили даже дольше, чем ожидалось.

Позже сообщалось, что Украина вскоре может получить вертолеты Ми-24 и Ми-35 от Чехии.

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