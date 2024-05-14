Южнокорейская разведка отслеживает военное сотрудничество между Северной Кореей и РФ.

Россия использует северокорейские артиллерийские снаряды для войны в Украине, которые, возможно, были изготовлены в 1970-х годах. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на южнокорейские СМИ.

Отмечается, что южнокорейская Национальная разведывательная служба (NIS) проверяет сообщения о том, что Северная Корея поставляла своему союзнику России оружие, изготовленное пять десятилетий назад.

"NIS подробно анализирует соответствующие обстоятельства, а также продолжает отслеживать общее военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией", - заявили в разведывательном агентстве. Видео дня

Издание напоминает, что Украина, США и ООН обвинили Северную Корею в передаче России миллионов снарядов и другого оружия, которое используется в ее кампании в Украине. При этом РФ и Украина выпускают десятки тысяч снарядов в день.

"Россия увеличивает количество снарядов, которые она способна производить внутри страны, чтобы не отставать от спроса, но тем временем она обратилась за помощью к союзнику - Северной Корее", - говорится в статье.

СМИ также отмечает, что украинские официальные лица в декабре заявили, что северокорейские снаряды часто имеют дефекты и взрываются перед выстрелом, повреждая российскую артиллерию и минометы и даже убивая войска. Россия также использовала северокорейские баллистические ракеты для атак на украинские города, но около половины из них отклоняются от курса.

Сотрудничество КНДР с Россией - последние новости

Накануне в России заявили о создании двух новых ракетных бригад, одну из них могли вооружить баллистикой от КНДР. По информации Defense Express, речь идет о северокорейских баллистических ракетах KN-23.

Также УНИАН сообщал, что Северная Корея может поставить России новые реактивные системы залпового огня. Недавно КНДР испытала новую 240-миллиметровую РСЗО с "управляемыми" снарядами.

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