Тысячи украинцев покинули приграничные города и села на северо-востоке Харьковской области, где российские войска перешли в новое наступление.

Новое российское наступление в Харьковской области Украины заставило более 6000 человек эвакуироваться из небольшого города Волчанск. Люди пытаются спастись от жизни в оккупации – уже во второй раз.

Как отмечает The Washington Post, волна переселенцев из Волчанска, расположенного всего в нескольких километров от российской границы, и окрестных населенных пунктов напоминает первые дни вторжения в феврале 2022 года. Но новое наступление армии РФ еще хуже, говорят эвакуированные.

"В течение нескольких дней на Волчанск и соседние приграничные города с самолетов неоднократно сбрасывались российские фугасные бомбы весом по полтонны каждая. Постоянно слышны звуки артиллерийских обстрелов. Слышно, как над головой жужжат беспилотники-камикадзе, врезающиеся в автомобили. Так много всего горит – лес, машины, жилые дома, – что от сильного дыма трудно дышать", – сказано в материале. Видео дня

После трех дней интенсивных обстрелов Волчанск стал почти безлюдным. До войны в городе проживало около 17 тысяч человек – осталось несколько сотен.

Даже пожилые жители, которые раньше клялись никогда не уезжать, говоря, что им некуда идти, теперь решили выезжать, не в силах вынести надвигающегося на них тотального разрушения.

"Вы думаете, им нужны эти села? Там ничего не осталось. Они собираются идти дальше. Они просто зачищают нас, чтобы мы не мешали им в их дальнейших планах", – говорит 73-летняя Валентина Ильенко.

Российские оккупанты достигли северных окраин города, и украинские военные заявили, что направили подкрепление для отражения нападения. Многие эвакуированные говорят, что опасаются, что Россия может предпринять вторую попытку добраться до города Харьков – второго по величине в Украине.

Харьков уже два года подвергается частым ракетным обстрелам, но в результате масштабного украинского контрнаступления в сентябре 2022 года силы РФ были вытеснены из большей части северо-восточного региона, включая многие приграничные города, где Россия сейчас вновь наступает. По мере продвижения оккупантов риск того, что Харьков снова окажется в зоне досягаемости российской артиллерии, растет.

"Враг наступает на нас с севера и пытается продвинуться дальше на наши территории. Россияне пытаются занять город Волчанск и взять его под свой контроль, но наши военные пока сдерживают их там, и бои идут абсолютно по всем направлениям", – заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

На данный момент американские чиновники с беспокойством наблюдают за действиями России, но пока не считают, что Украина находится на грани значительных территориальных потерь. В Вашингтоне заявили, что решение России нанести удар сейчас, скорее всего, продиктовано осознанием того, что Украина быстро перевооружается благодаря новому финансированию, недавно одобренному Конгрессом после более чем шестимесячной задержки. Россия, вероятно, выясняет, как далеко она может продвинуться за это время.

Наступление РФ на Харьковщине: это стоит знать

Уже несколько дней как оккупационные войска РФ начали новое наступление в Харьковской области. Враг имел определенные успехи – захвачено несколько населенных пунктов. В частности, россияне вывесили свой флаг в Глубоком.

14 мая начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия разместила небольшие штурмовые подразделения вблизи Сумской области на фоне наступления на Харьковщине. При этом он отметил, что у нас нет резервов для переброски на эти направления – все силы или там, или в Часовом Яру.

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