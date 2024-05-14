Командующий Сил поддержки отметил, что строительство опорных пунктов на второй линии – это опасность для жизни.

Инженерно-позиционные подразделения Сил поддержки осуществляют меры по фортификационному оборудованию на определенных рубежах. Об этом рассказал командующий Силами поддержки ВСУ Дмитрий Герега.

"Наши инженерные войска – не единственный субъект, который осуществляет форт оборудование. В частности, Госспецтрансслужба Министерства обороны Украины и областные военные администрации имеют свои задачи по этому направлению и развивают и наращивают фортификационное оборудование. Кстати, об этом есть соответствующее постановление Кабинета Министров Украины, в котором четко все прописано – кто и за что отвечает. Это связано с тем, что воины инженерных войск часто под обстрелами осуществляют такие мероприятия, и гражданского подрядчика, который не является военнослужащим, на вторую линию не отправишь", – пояснил он в интервью "Укринформу".

По его словам, меры по фортификационному оборудованию – это постоянный процесс. Даже когда все будет построено, военные продолжают укреплять и улучшать линии обороны.

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"Наши инженерно-позиционные подразделения строят опорные пункты на второй линии обороны, которые затем передают механизированным соединениям. Также мы устанавливаем современную противодронную защиту, подробно не буду рассказывать, чтобы не раскрывать все секреты россиянам, но то, что наши подразделения строят – спасет много жизней наших солдат", – добавил Герега.

Он также отреагировал на нарекания людей относительно состояния фортификаций.

"Да, часто в сети вижу комментарии, что надо залить все бетоном. Строительство опорного пункта – это наука. Так, мы используем дерево при строительстве ходов сообщений, а для огневых сооружений (бункеров) – бетон. Объясняю почему. Дерево простоит 2-3 года, оно легко заменяется, быстро монтируется и при попадании снаряда не дает столько обломков на открытом пространстве, как даст бетон", – отметил командующий Силами поддержки.

Герега отметил, что опорные пункты спасают много жизней пехотинцев и инженеры-позиционеры тяжело работают, потому что знают, что их труд играет значительную роль в обороне Украины от россиян.

При этом он отметил, что строительство опорных пунктов на второй линии – это опасность для жизни. Когда противник видит, как работают наши землеройные машины – сразу стремится их уничтожить.

"Для них инженерная техника – это приоритет. За период 2022-2023 годов инженерными войсками Сил поддержки было построено до тысячи опорных пунктов. С начала 2024 года уже построено несколько тысяч опорных пунктов. Строительство активно продолжается. И я уверен, что работа инженерных войск Сил поддержки спасет как можно больше жизней нашей пехоты, обеспечит устойчивую оборону, а наши "сюрпризы" сделают поток пакетов на Россию бесконечным", – резюмировал Дмитрий Герега.

Ситуация с укреплениями на передовой

Начальник Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили заявил, что фортификационные сооружения возле города были построены, и этот процесс продолжается и сейчас. Однако ситуация сложная, поскольку город очень близко к российской границе и вести строительные работы там очень сложно.

Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко также прокомментировал этот вопрос. По его словам, нельзя сказать, что никаких работ не велось. Оборонительные линии были подготовлены, насколько они качественные и эффективные – покажет время.

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