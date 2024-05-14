Дополнительно ведутся работы по усилению укреплений, инженерно-фортификационных сооружений с целью недопущения дальнейшего прохождения противника.

Ближайшие полтора месяца будут самыми сложными на фронте, после того будет улучшение. Об этом заявил командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес", воюющего в составе 92-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко, Юрий Федоренко.

По его словам, на ключевых направлениях украинские защитники смогут лишить противника возможности совершать ударно-штурмовые действия.

"На Харьковщине можно сказать, что в ближайшей перспективе нескольких дней ситуация будет стабилизирована. Противник продолжает пытаться затягивать свой личный состав, преимущественно штурмует живой силой, небольшими группами, пользуясь сейчас зеленью, пытается затягиваться по лесопосадкам, накапливаться на передовых позициях и в дальнейшем переходить в ударно-штурмовые действия. Но маршруты выдвижения на основных направлениях Силам обороны уже известны, взяты под огневой контроль", - рассказал боец в эфире телемарафона.

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Также, по его словам, дополнительно ведутся работы по усилению укреплений, инженерно-фортификационных сооружений с целью недопущения дальнейшего прохождения противника.

"По моему убеждению, угрозы городу Харькову нет... Так или иначе, противник определенное время будет продолжать терроризировать наши гражданские города, в частности Харьков, до тех пор, пока в рамках поддержки США Силы обороны не получат необходимое количество противовоздушных средств, а также боеприпасов к ним", - отметил Федоренко.

Он пояснил, противник понимает, что у нас на текущий момент не достаточно огневых средств и боеприпасов.

"Эта проблема возникла в связи с промедлением помощи Запада относительно необходимого вооружения и номенклатурных боеприпасов. Но соответствующее решение уже было принято. И в ближайшие полтора-два месяца концентрация средствами Сил обороны будет максимальной", - заявил Федоренко

По мнению защитника, это значит, что мы на ключевых направлениях сможем лишить противника возможности оказывать ударно-штурмовые действия.

"Соответственно пользуясь погодными условиями, которые сейчас являются благоприятными для противника, пользуясь нехваткой боеприпасов Сил обороны и других средств, противник понимает, что у него есть окно возможностей, чтобы проводить ударно-штурмовые действия и наступательные операции. Для противника важно было растянуть силы и средства, в частности на Харьковщину, чтобы мы удерживали государственную границу", - сказал он.

Боец подчеркнул, что Силы обороны обо всех вызовах знают, удерживают позиции и наносят по врагу эффективные удары.

"По моему убеждению, ближайшие полтора месяца будут самыми сложными, после того будет улучшение. Удастся ли противнику реализовать его тактические намерения в Украине и получить существенные успехи на поле боя? По моему убеждению, нет", - подчеркнул он.

Война в Украине - ситуация на фронте

Глава Главного управления разведки Украины заявил, что россияне изначально планировали наступать на Сумскую область вместе с Харьковской. Но, по его словам, пока ситуация им не позволила приступить к активным действиям и начать осуществление своего плана.

Он также отметил, что сейчас уже пятые сутки продолжается активная фаза российской пограничной операции в Харьковской области. Однако за это время, по словам Буданова, РФ не получила значительного успеха.

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