Сообщается, что протестующие прорвали заграждение к парламенту.

Парламент Грузии сегодня, 14 мая, принял в третьем, финальном чтении, законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Об этом сообщил грузинский Первый канал.

Сразу после принятия закона в Тбилиси начались массовые протесты, сообщается и о задержании людей силовиками.

По информации СМИ, часть протестующих прорвала заграждение к парламенту. Спецназ их начал задерживать.

В свою очередь парламент Грузии вводит "красный уровень" опасности - здание должны покинуть все сотрудники.

Позже силовикам удалось оттеснить протестующих от здания парламента в Тбилиси. Также правоохранители требуют остановить протесты, ведь полиция угрожает применить силу.

Также сообщалось, что во время обсуждения законопроекта в парламенте Грузии произошла драка между депутатами.

Что означает закон об "иноагентах" в Грузии

Отмечается, что регистрацию прошло 116 депутатов. Законопроект поддержали 84 парламентария, против проголосовало 30 депутатов.

Известно, что закон предусматривает регистрацию таких непредпринимательских (некоммерческих) юридических лиц и средств массовой информации, как "организации, осуществляющие интересы иностранной силы", получающие конкретную сумму финансирования - более 20% - из-за рубежа.

Поэтому теперь каждый, кто считается "организацией, осуществляющей интересы иностранной силы", должен быть зарегистрирован в государственном реестре в одноименной базе данных. Во время регистрации также необходимо будет показывать полученные доходы.

Кроме того, организации будут обязаны заполнять финансовую декларацию каждый год. Минюст теперь может проводить исследования и изучение-мониторинг вопроса в любое время, чтобы выявить "организации, осуществляющие интересы иностранной силы".

Если же уклоняться от регистрации, как "организации, осуществляющей интересы иностранной силы" или не заполнять декларацию, то нарушителю грозит штраф.

Протесты в Грузии: последние новости

Как писал УНИАН, 1 мая во время массовых протестов в Грузии силовики избили председателя крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили, а также лидера политического объединения "Граждане" Алеко Элисашвили во время акции протеста против закона "об иноагентах" в Тбилиси.

Кроме того, несколько депутатов подрались в парламенте Грузии перед рассмотрением противоречивого закона.

Ранее сообщалось, что парламент Грузии принял такой закон в первом чтении еще 17 апреля. Этот закон обязывает неправительственные организации и СМИ, которые имеют более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться как организация, которая отстаивает иностранные интересы.

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