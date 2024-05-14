Отечественная черешня сейчас уже стоит на 16% дешевле, чем на старте продаж прошлого года.

Сезон украинской черешни в этом году начался почти на три недели раньше благодаря благоприятным погодным условиям. Об этом рассказала в комментарии УНИАН руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" (г. Львов) Татьяна Попович.

По ее словам, сегодня отечественная черешня стоит на 16% дешевле, чем на старте продаж прошлого года. Так, на рынке стоимость закарпатской ягоды составляет сегодня 75-120 грн за килограмм.

"Нынешний старт продаж украинской черешни значительно отличается от даты начала сезона прошлого года, которая приходилась на 30 мая. Благоприятные погодные условия, обусловили более быстрое созревание урожая. Поскольку на рынке уже присутствуют немалые партии ягоды, цена ощутимо снизилась по сравнению с прошлым годом", – сказала эксперт.

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Она также отметила, что если погодные условия останутся благоприятными, то можно будет ожидать дальнейшее снижение цен.

Цены на продукты в Украине – последние новости

10 мая сообщалось, что цены на украинскую клубнику стали почти втрое ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Так, цена на клубнику сегодня составляет от 35 до 80 грн за кг.

13 мая стало известно, что в Украине стремительно подорожали овощи борщевого набора старого урожая. Основная причиной стало снижение запасов качественной продукции.

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