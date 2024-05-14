По словам Александра Мироненко, такого сплочения, как за последние три года, он еще не видел.

С началом полномасштабного вторжения крупнейшая частная компания Украины, Метинвест Рината Ахметова, потеряла две трети оценочной стоимости. Два завода - "Азовсталь" и ММК имени Ильича - оказались под оккупацией.

Несмотря на постоянные обстрелы и перебои с электроэнергией, коллектив (почти 60 000 человек) работает с полной отдачей - ведь они помогают ВСУ и уже создают программы для адаптации ветеранов, тысячи которых уже ждут в компании. Об этом рассказал операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.

"Наш опыт стрессовых изменений продолжается с 2014 года, поэтому мы в определенной степени уже адаптировались. Но такого сплочения, как за последние три года, я еще не видел. Мы научились подстраиваться под блэкауты, прекращение газоснабжения, перестроение логистических путей и ракетные обстрелы. Люди с огромной скоростью ликвидируют последствия. В мирной жизни восстановление работы доменной печи занимало до недели, сейчас - сутки-двое", - говорит Мироненко.

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По его словам, у компании уже есть планы на послевоенное восстановление. Сейчас же фокус на том, что необходимо работать, сохранять коллектив и привлекать новых работников, ведь у Метинвеста очень много мобилизованных. Это помогает рабочим обезопасить себя от выгорания.

"После войны мы будем иметь зеленую сталь и модернизированные производства, которые уменьшают нагрузку на экологию. А сейчас мы помогаем ВСУ. Покупаем необходимое бригадам - например, дроны, повышаем обороноспособность страны. Наладили производство укрытий, противоминных тралов, защиты для пулеметчиков. От этого у работников горят глаза! Один наш сотрудник не может служить по возрасту. Он работает на экскаваторе, роет блиндажи и окопы. Однажды сбил из ружья вражеский беспилотник", - говорит Мироненко.

После войны, по его словам, Метинвест ожидает возвращения 8000 ветеранов, обладающих уникальным новым опытом, поэтому нужно будет создавать новый коллектив, который будет сплавом из гражданских и бывших военных.

"Это немного другая культура. Но производственная культура похожа на армейскую - в части дисциплины, ответственности, рисков. В США мы изучали опыт заботы о ветеранах. Будем использовать эти знания, но все равно будем строить собственную систему отношений с ветеранами и коллективом, который работал во время боевых действий на предприятиях", - резюмировал Мироненко.

Как известно, Метинвест стал одной из первых частных компаний, которая начала разрабатывать и внедрять программы адаптации ветеранов к мирной жизни. Компания вводит дополнительный медицинский осмотр и психологическую поддержку для вчерашних бойцов, а также создает ветеранские хабы в городах присутствия: это позволяет людям быть собой и общаться с единомышленниками.

Кроме того, Метинвест предлагает переобучение для тех, кто стремится освоить новую специальность, или не может заниматься предыдущей работой по состоянию здоровья. В частности, ветеранам предлагают бесплатное обучение и льготные условия поступления в университет Метинвест Политехника.