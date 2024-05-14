Беспилотник якобы способен нести 250 кг взрывчатки и может поражать цели как на море, так и в руслах крупных рек.

Россияне показали испытания в Херсонской области беспилотного катера-камикадзе, который можно считать условным аналогом украинского дрона MAGURA V5. Соответствующие кадры публикует телеграм-канал VD:Разведка Врага.

Сообщается, что дрон разработала команда "Там за туманами". Его заявленная дальность хода составляет 250 км, а масса боевой части составляет 250 кг. В планах разработчиков есть увеличение боевой части до 350 кг.

Как заявляет российская сторона, катер-камикадзе оборудовали современными спутниковыми модулями, а также инерционной системой навигации на отклонении компаса.

По мнению экспертов, катер можно будет применять для атак украинских объектов и инфраструктуры как на море, так и на побережье. Кроме того, его могут использовать для нанесения огневого поражения целям в руслах крупных рек.

Среди наиболее вероятных целей катера-камикадзе россияне называют украинскую портовую инфраструктуру.

Отметим, что ранее Россия уже предпринимала попытки создать аналог MAGURA V5, используя в качестве базы спасательный катер и противокорабельную ракету.

То, что Москва активно работает в этом направлении, подтверждают и данные украинской разведки. Впрочем, как отмечал в марте начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, российские разработки оказались преимущественно неудачными.

Украина модернизирует морские дроны

В свою очередь, Украина не только удачно использует беспилотные катера против российских кораблей, но и активно их модернизирует.

Недавно Минобороны РФ опубликовало видео, на котором можно видеть российский вертолет, который ведет огонь по украинскому морскому дрону, оснащенному советской авиационной ракетой малой дальности Р-73.

Скорее всего, Украина пытается таким образом создать угрозу для российских вертолетов, которые охотятся на дроны. При этом один катер может нести до двух ракет типа Р-73.

Вас также могут заинтересовать новости: