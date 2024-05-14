Такие чай являются доступными, поэтому их можно приобрести в любом супермаркете.

Если вы думали над тем, нужно ли добавлять чай в свой рацион, чтобы он помог вам похудеть, то, скорее всего, вы на правильном пути. Отмечается, что некоторые из чаев не только успокаивают, но и могут помочь вам на пути к похудению, особенно если они являются частью здоровой диеты.

Также чай помогает контролировать вес, ведь содержит много антиоксидантов и соединений, которые могут поддержать общее состояние здоровья, уменьшить воспаление и даже снизить риск хронических заболеваний. Неважно, какой чай вы любите больше, ведь этот напиток может стать замечательной и полезной привычкой. Издание health назвало чаи, которые могут помочь вам на пути к похудению.

Зеленый чай

Зеленый чай имеет много антиоксидантов, а именно катехины. Исследования показывают, что катехины могут поддерживать здоровый метаболизм и повышать эффективность сжигания жира в организме, тем самым уменьшая жировые отложения, особенно в области живота.

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Также зеленый чай содержит небольшое количество кофеина, который может повысить скорость метаболизма, с которой ваш организм сжигает калории. Кофеин может усилить и окисление жиров, побуждая ваш организм легче использовать жиры в качестве источника энергии.

Черный чай

Черный чай, хоть и менее известен, чем зеленый, как средство для похудения, тоже имеет много преимуществ в этой области. Процесс ферментации черного чая повышает уровень флавоноидов, в частности теафлавинов и теарубигинов, которые, как считается, способствуют снижению веса и уменьшению жира. Благодаря таким соединениям улучшается метаболизм и уменьшается висцеральный жир.

"Данные показывают, что полифенолы черного чая являются более эффективными, чем их аналоги в зеленом чае, когда речь идет о положительном влиянии на вес", - отмечают в материале.

Несмотря на то, что содержание кофеина в чёрном чае может способствовать увеличению энергозатрат, эти комплексные флавоноиды предлагают перспективный путь для тех, кто хочет контролировать свой вес с помощью диетического питания.

Чай улун

По уровню окисления чай улун находится между зеленым и черным чаем, он отличается своими преимуществами для контроля веса. Также такой чай содержит широкий спектр полифенольных соединений, которые могут способствовать снижению веса. Отмечается, что эти биологически активные компоненты усиливают жировой обмен, повышая способность организма сжигать жир более эффективно.

"Некоторые данные показывают, что употребление чая улун в течение двух недель увеличивает окисление жиров, что потенциально может помочь людям похудеть. Кроме того, в одном исследовании было показано, что чай улун снижает уровень сахара и инсулина в крови, что также потенциально может способствовать похудению", - говорится в публикации.

Мятный чай

Мятный чай может быть еще одним растительным "партнером" для контроля веса, однако по другому механизму, чем его "настоящие чайные" аналоги, которые влияют на метаболические процессы, к примеру, как зеленый и черный чай.

Чай из мяты может способствовать похудению непосредственно благодаря улучшению пищеварения и подавлению аппетита. Ментол, который есть в мяте, действует как естественный миорелаксант, особенно в желудочно-кишечном тракте, помогая уменьшить вздутие живота и улучшить пищеварение.

"Кроме того, было доказано, что освежающий, бодрящий аромат мяты снижает аппетит, что потенциально приводит к уменьшению потребления калорий. Хотя чай с мятой непосредственно не увеличивает жировой обмен, его роль в улучшении пищеварения и контроле аппетита делает его полезным дополнением к схеме похудения, предлагая успокаивающий, безкалорийный напиток", - добавляют специалисты.

Имбирный чай

Имбирный чай может помочь вам похудеть благодаря своему воздействию на пищеварение и обмен веществ. Также имбирь действует как мощное противовоспалительное и антиоксидантное средство. Эти функции могут способствовать повышению скорости метаболизма в организме, что, в свою очередь, может привести к увеличению сжигания калорий.

"Одно небольшое исследование показало, что употребление напитка, похожего на имбирный чай (молотый имбирь, растворенный в горячей воде), связано с меньшим чувством голода, меньшим потреблением пищи и большей сытостью по сравнению с теми, кто не употреблял имбирный напиток", - подчеркнули в материале.

Чай из гибискуса

Такой чай имеет терпкий вкус, однако может стать сытным безкалорийным напитком для тех, кто не хочет всегда пить обычную воду. Первичные соединения, которые были обнаружены в гибискусе, среди которых и антоцианы, могут помочь подавлять всасывание углеводов, вероятно, уменьшая влияние потребления калорий из сахаров и крахмалов. По данным одного из обзоров, экстракт гибискуса обладает антиожиренными свойствами и может помочь уменьшить накопление жира в организме.

Чай ройбуш

Чай ройбуш происходит из южноафриканского красного куста. Известно, что это бескофеиновая альтернатива, которая поддерживает усилия по похудению различными способами. Также он имеет уникальные антиоксиданты, такие как аспарагин, которые могут помочь регулировать уровень сахара в крови и уменьшить накопление жира.

Кроме того, его естественная сладость утоляет тягу к сладостям, благодаря чему он является идеальной заменой напиткам с большим содержанием сахара.

Какая еще польза чая

Ранее специалисты назвали самые полезные чаи для здоровья пищеварительной системы. Среди них есть имбирный, мятный, ромашковый чай и другие. Такие чаи могут увеличивать выработку пищеварительных ферментов, помогая эффективнее расщеплять пищу.

Также эксперты выяснили, действительно ли зеленый чай помогает с похудением. Как оказалось, исследование, которое было опубликовано в 2012 году, показало, что мужчины, которые принимали экстракт зеленого чая перед тренировками, сжигали на 17% больше жира, чем мужчины, которые не принимали его. Это свидетельствует о том, что зеленый чай может усилить эффект сжигания жира во время занятия спортом.

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