Amazon настолько уверен в успехе своего флагманского проекта, что начал планировать продолжение ещё до выхода четвертого сезона.

Amazon Prime Video досрочно объявили о продлении сериала "Пацаны" на пятый сезон - за месяц до премьеры четвертого сезона, которая состоится 13 июня. Анонс был сделан в рамках первой презентации Amazon во вторник, сообщает Deadline.

"Пацаны" могут стать лучшей работой в моей жизни. Какое еще шоу позволит мне писать о политике, капитализме, семье и взрывающихся гениталиях, пусть и не в такой последовательности?" - прокомментировал проление шоураннер Эрик Крипке, одновременно поблагодарив Amazon, но и выразив сомнения в выборе тем на пятый сезон:

В этом году не должно быть конфликтов и дезинформации, так что мы не уверены, о чем писать"

"Мы гордимся этим сериалом, который превратился в глобальную франшизу, и мы рады, что Эрик Крипке и творческая команда могут рассказать еще больше увлекательных историй для всех преданных поклонников", - сказал Вернон Сандерс, глава телевизионного подразделения Amazon MGM Studios, развитие вселенной "Пацанов" .

Дата премьеры пятого сезона пока не объявлена.

Четвертый сериал "Пацанов": что известно на данный момент

В четвертом сезоне шоу, получившего премию "Эмми", как описывает его Prime Video, "мир окажется на краю пропасти", Виктория Нойман станет как никогда близка к Овальному кабинету и будет находиться в ежевых рукавицах Хоумлендера, Билли Бутчер, которому осталось жить всего несколько месяцев, потерял сына Бекки и место лидера "Пацанов", а остальным членам команды надоела его ложь. Ставки высоки как никогда, и команде, борющейся против неадекватных супергероев, "придется объединиться работать вместе и спасти мир, пока не стало слишком поздно".

Съемки четвертого сезона стартовали в Торонто в августе 2022 года, официально завершились в апреле 2023 года, а постпродакшн закончился в апреле 2024 года. В актерский состав "Пацанов" вошли все звезды, знакомые по предыдущим частям:

Карл Урбан в роли Билли Бутчера;

Джек Куэйд в роли Хьюи Кэмпбелла;

Антони Старр в роли Хоумлендера;

Эрин Мориарти в роли Энни Дженьюари;

Джесси Т. Ашер в роли Эй-Трейна,

Лаз Алонсо в роли Молока матери.

"The Boys" – это американский телесериал, созданный Эриком Крипке и основанный на одноимённом комиксе Гарта Энниса и Дарика Робертсона. Сериал представляет собой альтернативную предпосылку обычным супергеройским мирам: в этом супергерои тоже существуют, но являются не героями, идеалами, спасителями мира и примерами для подражания, а алчными, распутными, жестокими и циничными людьми, которые для достижения своих целей злоупотребляют способностями и мало ценят человеческие жизни и общественный уклад.

Четвертый сезон одного из самых провокационных, кровавых и непристойных сериалов последних лет состоится 13 июня: со старта зрители получат первые три серии, а оставшиеся пять будут выходить раз в неделю. Релиз последней серии четвертого сезона "Пацанов" состоится 18 июля.

Как сообщалось ранее, франшиза может расшириться за счет испаноязычного ответвления, действие которого будет происходить в Мехико. Если съемки утвердят, оно станет третьим спин-оффом шоу, после Gen V, вышедшем в ноябре 2023, и анимационным сериалом-антологией The Boys Presents: Diabolical, который вышел в эфир в 2022 году.

Вас также могут заинтересовать новости: