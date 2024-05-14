Премьер-министр Метте Фредериксен призвала Европу действовать не менее решительно, чем Германия.

У Украины появился шанс получить еще 5-6 систем Patriot для войны с Россией. Передачу оружия лоббирует в ЕС премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Чиновница призвала своих европейских коллег руководствоваться примером Германии в вопросе передачи оружия Украине. Как известно, Берлин пообещал закупить Киеву еще 4 системы. Слова Фредериксен цитирует Tagesschau:

"Нам нужно еще пять или шесть систем Patriot". Видео дня

Глава датского правительства подчеркнула, что лучше расположить эти ЗРК в Украине - на территории, где идет война, чем в странах НАТО.

По словам Фредериксен: "Боевые действия в Украине идут не в правильном направлении. Украинцам нужно больше (боеприпасов - УНИАН)".

Зеленский объяснил - Patriot нужны для защиты Харькова

Сегодня в Киев приехал государственный секретарь США Энтони Блинкен, чтобы обсудить с президентом Зеленским вопрос войны и помощи от США.

Как отметил украинский лидер на встрече с Блинкеном, Украине нужны системы Patriot от партнеров для защиты Харькова. Он заявил, что соответствующие комплексы - "самый большой дефицит" для Сил обороны.

Как минимум, надо разместить по одному Patriot в Харькове и Харьковской области, чтобы уберечь людей от российских обстрелов. То есть, как пояснил Зеленский, Харьковщине надо минимум два Patriot.

Вас также могут заинтересовать новости: