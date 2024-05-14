Предполагается, что вступление должно произойти в связи с выполнением определенных условий.

Украина предлагает четкие временные рамки для вступления в Организацию Североатлантического договора (НАТО), а именно - не позднее июля 2028 года. Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Telegram.

По его словам, Международная рабочая группа по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины, которую он возглавляет вместе с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, обнародовала важный отчет.

"В нем мы обосновываем необходимость и предлагаем конкретные шаги для будущего членства Украины в НАТО", - отметил Ермак. Видео дня

В связи с этим, как напомнил руководитель ОП, в июле в Вашингтоне состоится саммит НАТО.

"Мы призываем Альянс предоставить Украине приглашение начать переговоры о вступлении. Надежная перспектива членства в НАТО - это ключевой способ убедить Россию, что она не выиграет от ведения войны", - отметил Ермак.

По его словам, подготовленный отчет подчеркивает важность таких шагов для достижения справедливого мира.

"Мы предлагаем четкие временные рамки для вступления Украины в НАТО - не позднее июля 2028 года при выполнении конкретных условий. Также необходимо усилить усилия по военной помощи Украине, включая снятие всех ограничений на поставки обычных вооружений. Важно, чтобы союзники тратили 0,25% своего ВВП на военную помощь Украине и разблокировали замороженные российские активы на 300 миллиардов долларов для поддержки нашей страны", - подчеркнул Ермак.

В то же время, по его убеждению, если Украина не получит приглашение на Вашингтонском саммите, это может усилить агрессию со стороны РФ.

"Сильные и четкие решения НАТО в июле будут чрезвычайно важными для будущего справедливого мира в Украине и всем евроатлантическом регионе. Они станут мотивацией и поддержкой для наших военных и всех граждан", - добавил руководитель ОП.

Также, по словам Ермака, Андерс Фог Расмуссен отметил необходимость решительных действий со стороны НАТО для победы Украины и установления устойчивого мира.

"Лидеры Альянса должны четко заявить, что наша поддержка безопасности и суверенитета Украины является необратимой. Наш отчет излагает конкретные меры для достижения этой цели путем усиления экономической и военной поддержки. Присоединение Украины к НАТО - это самый надежный путь к длительному миру и безопасности в Европе", - добавил Ермак.

Членство Украины в НАТО

Как сообщал УНИАН, следующий саммит состоится в Вашингтоне (округ Колумбия, США), 9-11 июля 2024 года.

29 апреля генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг в Киеве заявил, что страны НАТО вряд ли придут к консенсусу относительно приглашения Украины в Альянс на июльском саммите в Вашингтоне. Это решение о приглашении Украины в НАТО требует согласия от всех 32 стран-членов Альянса - то есть единодушного консенсуса. В то же время, по его словам, сейчас ведется упорная работа, чтобы обеспечить приобретение Украиной членства в этой организации.

Вместе с тем Столтенберг сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский приглашен к участию в вашингтонском саммите НАТО в июле.

При этом, Зеленский заявил, что Альянс не должен отступать от собственных правил в угоду Кремлю. Президент Украины убежден, что Киев заслуживает приглашения в НАТО, в частности, благодаря украинской силе, защите общих ценностей и значению для будущего всего евроатлантического пространства.

11 июля 2023 года на саммите НАТО в Вильнюсе главы государств и правительств стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) согласились убрать требование о выполнении плана действий по членству для Украины. Но приглашение к членству будет зависеть от воплощения определенных условий.

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