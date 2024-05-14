Высокопоставленный представитель Венгрии заявил, что его страна будет блокировать любые санкции, которые повышают цены на энергоносители в Европе.

Беспрецедентные усилия Евросоюза по наказанию прибыльного газового сектора России, в частности, сжиженного природного газа, которые ожидаются в 14-м пакете санкций, уже наталкиваются на сопротивление Венгрии, пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что Будапешт выразил значительные предостережения относительно нового предложения во время первых разговоров между послами, отказавшись прямо выступать против этой меры, но сделав свою настороженность очевидной. Высокопоставленный представитель Венгрии заявил, что его страна будет блокировать любые санкции, которые повышают цены на энергоносители в Европе.

"Мы проанализируем пакет, но не поддержим ничего, что может оказать негативное влияние на газовый рынок ЕС", – заявил венгерский чиновник во время встречи дипломатов в среду, по словам двух дипломатов, знакомых с ходом дискуссии. Видео дня

В ЕС хотят ввести санкции, запрещающие европейским странам реэкспорт российского СПГ, чтобы лишить Москву значительных прибылей. Но они не остановят закупки российского газа в ЕС и не нанесут прямого удара по бизнес-интересам Венгрии. Тем не менее, Венгрия сильно зависит от российского экспорта и уже давно выступает против дальнейших энергетических санкций против Москвы, которые требуют единодушной поддержки всех 27 стран ЕС, указывают журналисты.

По словам присутствующих, во время первых переговоров несколько других стран, в частности, Франция, Германия, Италия, Испания и Франция, также просили предоставить им больше технической информации о мерах, связанных с санкциями. Но Венгрия была наиболее нерешительной.

"Когда речь идет об энергетике, они обеспокоены. Они боятся, что это может дестабилизировать ситуацию. Они боятся, что это дестабилизирует рынки, даже косвенно", – отметил один из дипломатов ЕС.

Новые санкции против РФ

В начале мая Европейская комиссия предложила санкции в отношении российского СПГ. До сих пор Брюссель держался в стороне от санкций в отношении переохлажденного газа, поскольку цены на него были высокими, а некоторым странам он был нужен.

Ранее УНИАН писал, что Европа слезла с "газовой иглы" РФ, но появилась новая зависимость. Зависимость от СПГ создает потенциальные проблемы для ЕС в будущем.

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