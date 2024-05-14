'Резервов нет': Буданов сделал тревожное заявление о наступлении РФ на Харьковщину

По его словам, все резервы ГУР были исчерпаны. Найти личный состав для операций в этой зоне было трудно.

Россия разместила небольшие штурмовые подразделения вблизи Сумской области на фоне наступления на Харьковщине. Украина не имеет резервов для переброски на эти направления.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в комментарии New York Times. По его словам, Россия пытается отвлечь украинские силы с других участков линии фронта.

По его словам, украинская армия пытается перебросить войска с других участков линии фронта, чтобы укрепить свою оборону на северо-востоке, но найти личный состав было трудно.

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"Все наши силы или здесь, или в Часовом Яру. Я использовал все, что у нас есть. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет", - сказал Буданов.

Другие заявления Буданова

Как сообщал УНИАН, глава ГУР рассказал изданию, что украинские силы смогут укрепить свои линии и стабилизировать фронт в течение следующих нескольких дней. Впрочем, он ожидает, что Россия начнет новую атаку севернее Харькова, в Сумской области.

По мнению Буданова, российские атаки в Харьковской области продлятся еще три-четыре дня.

"После этого ожидается, что российские войска предпримут мощное наступление в направлении Сум, города примерно в 140 км к северо-западу от Харькова", - пишет издание со ссылкой на Буданова.

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