Украина протестировала новое вооружение против беспилотников (видео)

Переносной комплекс выполнен в виде ружья и способен подавлять работу БПЛА на расстояниях от 200 до 1500 метров.

В сто шестьдесят девятой учебном центре Сухопутных войск ВС Украины состоялась презентация продукции компании "Квертус", предназначенной для борьбы с беспилотными летательными аппаратами Об этом сообщает Украинский милитаристский портал. Читайте также"Танк для нищих": украинский модернизированный Т-64 оказался лучше российского Т-72Б3 - эксперт Было продемонстрировано два образца - переносной и стационарный комплексы для подавления беспилотных летательных аппаратов. Переносной комплекс выполнен в виде ружья и способен подавлять работу БПЛА на расстояниях от 200 до 1500 метров. Стационарное оборудование должно секторальные антенны направляющей действия, в зависимости от модификации зона гарантированного перекрытия составляет от 1 до 6 км. Эти комплексы украинской разработки и производства.

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