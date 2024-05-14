В целом финансовая помощь от ЕС в 2024 году достигнет 16 млрд евро.

Во вторник, 14 мая, Совет Евросоюза по экономическим и финансовым вопросам окончательно одобрил План Украины в рамках Инструмента ЕС Ukraine Facility на 2024-2027 годы. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

"Таким образом, процедура для запуска прямой бюджетной поддержки в рамках первого компонента Ukraine Facility почти завершена. В ближайшее время Украина получит 1,9 млрд евро безусловного финансирования. Остальную бюджетную поддержку Украина будет получать ежеквартально после выполнения индикаторов, предусмотренных в Плане Украины", – говорится в сообщении.

Ожидается, что в целом финансовая помощь от ЕС в 2024 году достигнет 16 млрд евро, из которых 3 млрд евро – гранты. В марте-апреле в государственный бюджет уже поступило два транша переходного финансирования объемом 6 млрд евро.

Видео дня

"Благодарен европейским партнерам за необходимое и своевременное решение. План Украины определяет ключевые реформы и инвестиции, которые будут способствовать устойчивому экономическому росту страны. Внедрение индикаторов плана также обеспечит основу для реализации эффективного восстановления, реконструкции и модернизации Украины и приблизит к интеграции в ЕС", – отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Помощь Украине от ЕС

В феврале 2024 года Европарламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. Программа поддержки Украины от Евросоюза объемом 50 млрд евро будет действовать с 2024 по 2027 год. В марте Украина получила от Европейского Союза первый транш на сумму 4,5 млрд евро. В апреле Еврокомиссия выплатила Украине второй транш макрофинансовой бюджетной поддержки на сумму 1,5 млрд.

Всего в 2024 году государственный бюджет должен получить 16 млрд евро финансовой поддержки от ЕС, сообщали в Минэкономики.

Вас также могут заинтересовать новости: