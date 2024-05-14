Ранее в СНБО утверждали, что речь идет о 30 тысячах военных.

В войсках "Хортица", которые сейчас отражают наступление армии России на Харьковщину, уточнили данные о количестве военных в войске врага.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко говорил, что Россия задействовала в рамках атаки до 30 тысяч военных, тогда как на границе между РФ и Харьковской областью - сосредоточила 50-тысячное войско до начала наступления. В то же время представитель "Хортицы" Назар Волошин сказал РБК-Украина, что в боях на севере Харьковщины враг использует до пяти батальонов. Он уточнил:

"Я не могу назвать их точное количество, но по состоянию на сейчас это примерно до пяти батальонов личного состава. Оно тоже не статично (количество войск России - УНИАН), потому что меняется". Видео дня

В то же время Волошин заявил, что ситуация на Харьковщине для Украины не критическая, постепенно она стабилизируется. Сейчас события разворачиваются динамично и Генштаб каждые несколько часов уточняет данные о боях в области, сказал спикер.

Он отметил, что армии России до сих пор не удалось перейти границы города Волчанск. Спикер опроверг информацию о начале городских боев между ВСУ и оккупантами.

"Мы это можем подтвердить - их в городе не было. В окрестностях, возможно, и были какие-то отдельные части их групп, которые могли рассредоточиться и позабегать где-то по зеленым насаждениям", - сказал Волошин.

Именно поэтому в текущих задачах войск Украины - зачистка окрестностей Волчанска, отметил представитель "Хортицы".

Западные СМИ сравнивают наступление на Харьковщину с началом войны

Между тем издание The Washington Post заявило, что наступление России на Харьковщину 2024 года - худшее событие, чем полномасштабное вторжение в 2022 году. Об этом говорят украинцы, которые вынуждены бежать из своих домов в связи с наступлением войск России.

В частности, эпицентр атаки оккупантов развернулся вокруг города Волчанск - его тотального разрушения не выдержали даже самые пожилые люди, согласившись на эвакуацию, отмечает WP. Как сказала 73-летняя Валентина Ильенко в комментарии СМИ, России на самом деле не нужно ни одно село или город, подобный Волчанску, ведь ее цель - уничтожение украинцев. Женщина отметила: "Они просто зачищают нас, чтобы мы не мешали им в их дальнейших планах".

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