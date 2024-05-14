Также он высказался относительно недостаточной поддержки от стран Европы для Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что во время Глобального саммита мира в Швейцарии, который состоится этим летом, не будут обсуждать окончание войны в Украине. Об этом он сказал в комментарии журналу Stern, передает n-tv.

"Никто не должен иметь преувеличенных ожиданий. Мы не ведем там переговоры об окончании войны. В лучшем случае, это начало процесса, который может привести к прямым переговорам между Украиной и Россией", - подчеркнул Шольц.

По его словам, в Швейцарии будут обсуждать безопасность атомных электростанций, экспорт зерна, вопросы обмена пленными и необходимое табу на использование ядерного оружия.

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"Еще раз повторяю: это все еще находится в зачаточном состоянии", - добавил он.

Также канцлер Германии разочарован поддержкой стран Европы во время войны в Украине.

"К сожалению, подражателей все еще недостаточно. Это угнетает, потому что Украина срочно нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны", - подчеркнул политик.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что известно

Глобальный саммит мира, организованный по украинской инициативе, состоится 15-16 июня в Швейцарии. На него будут приглашены представители более 100 стран мира.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать Глобальный саммит мира. По его словам, об этом сообщила разведка.

"У нас есть точная информация от разведки - конкретные данные, - что Россия не просто хочет сорвать Саммит мира, но и имеет конкретный план, как это сделать, как уменьшить участие стран, как действовать, чтобы мира не было еще дольше. Мы поделимся с вами, уважаемые партнеры, на уровне дипломатов, на уровне разведок планами России - конкретными планами и конкретными пунктами. И мы вместе должны этому противодействовать - должны работать в единстве, ради справедливого мира. Благодарен всем, кто помогает и будет помогать", - подчеркнул глава государства.

В свою очередь дипломат Андрей Веселовский заявил, что целью такого мероприятия не являются переговоры с РФ.

"Этот саммит о выработке общей мировой позиции относительно дальнейших переговоров с Россией. То есть этот саммит - это формулировка тех условий, на которых Россию будут принуждать к миру...", - пояснил он.

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