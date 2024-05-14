Какой церковный праздник отмечают 15 мая по новому и старому стилю, что можно и нельзя делать, у кого именины.

15 мая православные верующие по новому церковному календарю вспоминают преподобного Пахомия Великого. В народном календаре - Пахом Теплый. Об обычаях дня, приметах и запретах и что отмечают в церкви 15 мая по старому стилю - в материале.

15 мая 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

15 мая по новому стилю (28 мая - по старому) - день памяти преподобного Пахомия Великого, одного из основателей монашества в Египте.

Пахомий родился в III веке, в Египте, получил хорошее образование. В 20 лет его призвали в войско императора Константина. Всех новобранцев поместили в здании городской темницы. К ним пришли местные христиане - принесли еду и накормили. Пахомий узнал, что так они исполняют заповедь Бога о любви к ближним, очень проникся этим и дал обещание стать христианином. Когда его войско вернулось из похода, Пахомий принял крещение и уединился.

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Он стал вести строгую подвижническую жизнь, а через 10 лет основал обитель вблизи селения Тавенисси. Согласно преданию, устав обители Пахомий получил от ангела в образе монаха. Вокруг Пахомия стали собираться ученики и со временем рядом появилось еще 7 обителей. Всеми руководил Пахомий, оставаясь при этом смиренным иноком. За праведную жизнь Господь наградил преподобного даром чудотворения и исцеления болезней.

Церковный праздник 15 мая по старому стилю - день памяти святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, перенесение мощей мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.

О чем говорят приметы на 15 мая

В народном календаре 15 мая - праздник Пахом Теплый. В старину в это время встречали лето и сеяли пшеницу. Приметы погоды говорят о таком:

на Пахома день теплый - такими же будут и три следующих месяца;

на осине появились сережки - летом будет хороший урожай овса;

зацвела калина - пришло время сеять ячмень.

Считается, что с Пахома начинается настоящее тепло.

Что можно делать 15 мая

Преподобному Пахому молятся об исцелении, защите урожая, просят тепла и чтобы взошли все посевы. Хорошо в этот день помочь тем, кто нуждается - Пахомий Великий напутствовал помогать бедным.

Также сегодня стоит навести порядок в доме и избавиться от старья - считается, что если оставить немытую посуду и беспорядок, то в кошельке вместо денег будет мусор.

Что нельзя делать 15 мая

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ругаться, желать зла, завидовать, отказывать в помощи.

Народные приметы не советуют в этот день рассказывать о своих планах, иначе могут не сбыться, а также сажать овощи - они не дадут урожая.

15 мая - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Дмитрий, Макар, Пахом.

Ранее мы публиковали православный календарь на май 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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