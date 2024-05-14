Речь идет о самолете-заправщике, который разрабатывают в рамках программы Next Generation Air-refueling System (или NGAS).

Подразделение Skunk Works американской корпорации Lockheed Martin представило изображение перспективного самолета-заправщика, построенного по принципу малой заметности, и предназначенного для программы NGAS. Об этом сообщает The Aviationist.

Предполагается, что в будущем такой самолет придет на замену хорошо известным заправщикам Boeing KC-46 и Boeing KC-135 Stratotanker. Перспективный стелс выглядит меньше своих предшественников.

Концепт получил два воздухозаборника и V-образное хвостовое оперение. В состав экипажа должны войти два пилота. Стрела для дозаправки топливом крепится к нижней части фюзеляжа самолета.

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На изображении можно видеть процесс дозаправки топливом истребителя пятого поколения F-35, который также является малозаметным. По мнению экспертов, такая связка позволит Воздушным силам США более свободно действовать над территорией противника, ведь обнаружить их самолеты будет еще труднее.

США создают новые стелсы

Одной из самых амбициозных программ в этом направлении стал новый американский бомбардировщик B-21 Raider, который выступает уменьшенным и удешевленным аналогом другого малозаметного самолета - B-2 Spirit.

Подобно своему предшественнику, он является дозвуковым то построенным по аэродинамической схеме "летающее крыло". Свой первый полет Raider совершил 10 ноября 2023 года. В целом США хотят построить около 100 таких самолетов.

Кроме того, Соединенные Штаты активно работают над созданием малозаметных истребителей шестого поколения, хотя пока судьба "флотского" самолета остается в значительной степени неопределенной.

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