Артистка редко появляется на публике.

Легендарная украинская певица София Ротару в последнее время редко показывает себя в сети. Однако недавно ее сын Руслан Евдокименко поздравил маму с праздником и опубликовал новое фото звезды.

Мужчина выложил фотографию в Instagram на День матери, который отмечался в Украине 12 мая. На ней Ротару сидит в солнцезащитных очках и в ярком наряде на диване. Она позирует на камеру и улыбается.

Руслан не подписал снимок, а лишь добавил к нему два сердечка.

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К слову, как рассказывает сестра Софии, певица сейчас находится в Киеве. Но сама Ротару не комментирует свою жизнь.

Что известно о позиции Софии Ротару относительно войны в Украине

София Ротару долгое время работала в стране-агрессоре. Однако после 24 февраля 2022 года стала на сторону украинцев, хотя и публично об этом не сказала. Позже появилась информация, что она не желает возвращаться с выступлениями в РФ. Певица начала активно реагировать в Instagram на массированные российские атаки и писать свои слова поддержки пострадавшим.

Однако некоторые родственники звезды до сих пор не определились со своей позицией. Например, внук певицы Анатолий Евдокименко в начале полномасштабного вторжения пытался выехать за границу на лодке, но его поймали. Хотя позже ему удалось поехать в Америку и он все еще молчит о войне в Украине.

Напомним, недавно внучка Софии Ротару закрутила новый роман и показала своего бойфренда-красавца.

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