По предварительной информации, один из волонтеров, вероятно, ранен.

В Харьковской области исчезли двое волонтеров, которые во время боев за Волчанск поехали туда на собственном автомобиле, чтобы эвакуировать местную семью. Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.

Он отметил, что по адресу они так и не доехали и исчезли.

"Мы уже расследуем это дело. Но, к сожалению, по предварительной информации и данным свидетелей, ребят расстреляли российские военные. Один из них, вероятно, ранен, второй - не выжил", - написал Болвинов.

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Полицейский рассказал, что 19-летний свидетель по этому делу также стал жертвой российских военных. Он приехал в Волчанск на помощь бабушке, хотел вывезти родных.

"Пока собирали вещи, в дом ворвались вооруженные российские военные, парня раздели и бросили в подвал. Он пытался убежать - тогда по нему открыли огонь. Чудом уцелел, россияне угрожали его убить и снова закрыли. Освободиться он смог только ночью, после того, как военные ушли из дома", - проинформировал Болвинов и добавил, что парень и его бабушка уже в безопасности, их эвакуировали.

По словам начальника следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области, Волчанск находится под плотным огнем, оккупанты сбрасывают КАБы на дома людей.

Он отметил, что следователи, криминалисты и полицейские эвакуируют людей и расследуют военные преступления армии-террориста.

Наступление России в Харьковской области - детали

В конце прошлой недели российская армия открыла новый фронт в Харьковской области. Она захватила по меньшей мере семь сел в приграничье и пытается оккупировать город Волчанск.

По информации председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, на северных окраинах города идут стрелковые бои. Силы обороны зачищают его от российских ДРГ. По состоянию на вечер 13 мая, в Волчанске оставалось 200 местных жителей.

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