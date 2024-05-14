Речь идет о визите лидера Украины в Испанию.

Президент Украины Владимир Зеленский едет говорить об Украине с королем Испании. Об этом говорится в заявлении Королевского дворца от 14 мая, отмечает Reuters.

Сообщается, что Зеленский планирует посетить Мадрид ради встречи с Филиппом VI 17 мая. В сообщении дворца говорится:

"Монарх устроит прием для Зеленского в 12:30 по местному времени (13:30 по украинскому - УНИАН), а через час даст обед в его честь". Видео дня

Испанское правительство пока не предоставило никаких подробностей относительно визита из соображений безопасности, утверждает СМИ. В то же время ожидается, что в Испании Зеленский подпишет двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности с премьер-министром испанского правительства Педро Санчесом, пишет Reuters.

Издание напоминает, что как и другие страны Европейского Союза, Испания взяла на себя обязательства поддержать Украину финансовой и военной помощью после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Также СМИ отмечает, что визит Зеленского в Испанию как раз приходится на время, когда Украина ждет от ЕС новых решений по долгосрочной поддержке. В частности, в вопросе предоставления большего количества оружия и по другим темам, о которых шла речь в рамках Совместной декларации о поддержке Украины (речь идет о декларации о гарантиях безопасности, которую страны G7 согласовали в июле 2023 года.

Соглашение по безопасности с Испанией - что известно

Накануне стало известно о планах Зеленского поехать в Испанию, чтобы подписать со страной соглашение по безопасности. Об этом писал El Pais, утверждая, что у Зеленского запланирована встреча с Санчесом. Однако тогда СМИ не называли конкретной даты визита гаранта Украины.

СМИ сообщали, что Украина начала переговоры о подписании соглашения с Испанией еще в начале марта 2024 года. El Pais заявлял, что Украина хочет подписать такое же соглашение как и те, что Киев уже согласовал с Италией, Германией, Данией, Францией, Британией и Канадой.

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