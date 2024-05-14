Правительство утвердило новые кадровые решения на заседании 14 мая.

Кабинет министров во вторник, 14 мая, принял новые кадровые решения на должности министра аграрной политики и продовольствия Украины, а также министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Об этом в Telegram сообщил постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, Кабинетом министров Украины было временно возложено исполнение обязанностей:

министра аграрной политики и продовольствия Украины – на Высоцкого Тараса Николаевича;

министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины – на Шкуракова Василия Александровича.

Стоит отметить, что Тарас Высоцкий 1986 года рождения. В 2019 году занимал должность первого заместителя председателя Черкасской областной государственной администрации. Был заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в 2019-2021 годы. 26 мая 2021 года Высоцкий был назначен первым заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины.

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Что касается Василия Шкуракова, то он родился в 1982 году. С 2017 по 2018 год был заместителем гендиректора по экономике и финансам "Укргидроэнерго". В 2020 году был назначен гендиректором "Укрфинжитло". С августа 2021 года – первый заместитель министра инфраструктуры Украины.

Увольнение в Минагрополитики и Мининфраструктуры

9 мая 2024 года Верховная Рада уволила с должности министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского, который фигурирует в деле о завладении землей. 26 апреля Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении министра агрополитики и продовольствия Николая Сольского, назначив залог в размере 75,7 млн. В тот же день за Сольского внесли соответствующий залог.

9 мая парламент также уволил Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Накануне нардеп от фракции "Слуги народа" Виталий Безгин написал в соцсети Facebook, что возглавляемое Кубраковым ведомство могут разделить на два отдельных. Он заявил, что фракция поддержала позицию, что параллельно управлять вопросами инфраструктуры и вопросами региональной политики/децентрализации почти невозможно.

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