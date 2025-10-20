Стремление Москвы подчинить весь Донбасс обусловлено одновременно юридическим заявлением, военно-стратегическими выгодами и политическими целями давления на Киев.

Российский лидер Владимир Путин настойчиво требует, чтобы Украина отказалась от контроля над всей Донецкой областью. Для этого у диктатора есть несколько причин.

В интервью немецкой газете Tagesspiegel аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований в Шведском институте международных отношений в Стокгольме и доцент кафедры политологии Киево-Могилянской академии Андреас Умланд рассказал, почему именно этот регион имеет такое значение для Кремля и почему Москва не смогла полностью его покорить за более чем десять лет конфликта, передает Kyiv Post.

По официальной риторике Москвы, измененная в 2022 году конституция России формально (хотя и противоправно) включила Донецкую область в состав РФ - и Путин, как "гарант" Конституции, вынужден добиваться выполнения этого формального предписания.

Но важнее символические и практические соображения: контроль над Донецким бассейном дает стратегическое преимущество для дальнейших атак вглубь Украины и открывает доступ к природным ресурсам региона.

Донбасс, и в частности те его части, которые остаются под контролем Киева, превратились в хорошо укрепленный "пояс крепостей". В течение последних 11 лет украинские войска создали здесь систему окопов, бункеров, укреплений и логистических линий, что делает регион чрезвычайно трудным для штурма. Именно из-за этих укреплений и высоких человеческих потерь Россия до сих пор не смогла полностью захватить Донецкую область, хотя контролирует большую часть Луганщины.

Политически Кремль пытается решить эту проблему не только военными методами, но и дипломатией: добиться от Киева территориальных уступок, заставив западных посредников надавить на Украину. Если Запад и, в частности, США подтолкнут президента Зеленского к уступкам, Путин одержит важную победу без масштабных новых операций. Если же Украина откажется - Москва сможет представить Киев как "препятствие миру" в переговорных глазах западных лидеров.

"Добровольный отказ от трудно добытых и хорошо защищенных правительством частей Донецкого бассейна в составе Украины вызовет большое возмущение, особенно среди украинских вооруженных сил и ветеранских объединений", - отмечает Умланд.

По его убеждению, это может создать внутренний политический кризис или даже спровоцировать гражданский конфликт - именно этого Москва надеялась достичь еще с начала агрессии 2014 года.

"Можно предположить, что Донбасс сейчас имеет репутацию как в украинской, так и в российской армиях зоны смерти для российских солдат. Поэтому Путин пытается решить эту оперативную, стратегическую и политическую проблему для Москвы не военными средствами, а путем переговоров", - подытожил он.

Путин хочет весь Донбасс - последние новости

Как сообщал УНИАН, Путин в разговоре с Трампом предложил территориальный обмен, в рамках которого Украина уступила бы Донецкую и Луганскую области в обмен на небольшие части Запорожской и Херсонской областей. и во время встречи в Белом доме Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского принять условия РФ по прекращению войны.

Отступления с Донбасса не будет и позиция Украины в этом вопросе остается неизменной, заявил Зеленский сегодня.

Зато Трамп в разговоре с журналистами подчеркивал, что никогда не обсуждал с Владимиром Зеленским сдачу Донбасса России. При этом сказал, что Донбасс должен остаться разделенным, "как сейчас".

