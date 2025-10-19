Президент США в очередной раз занимает равноудаленную позицию между двумя сторонами конфликта.

Президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что хочет окончания войны, которую начала РФ против Украины. Однако для того, чтобы этого достичь американский лидер должен прекратить свое непостоянство и занять четкую позицию. Об этом пишет Le Monde.

"Прошлая неделя стала еще одним примером его нерешительности. Наконец признав бесполезность саммита в Анкоридже, состоявшегося в августе на Аляске, где он неоднократно выказывал уважение к лидеру Кремля, не получив ничего взамен, Трамп в понедельник, 13 октября, пригрозил поставить Киеву крылатые ракеты "Томагавк", если Владимир Путин не прекратит свою агрессию", - напомнили в материале.

В издании подчеркивают, что Трамп казался решительно настроенным создать баланс сил с лидером, который понимает только язык силы. Однако такая демонстрация силы не выдержала телефонного разговора с российским диктатором 16 октября.

"Путин, в частности, пообещал возможность очередной встречи, на этот раз в Венгрии, где он знает, что может рассчитывать на поддержку премьер-министра Виктора Орбана. На следующий день, принимая украинского президента в Белом доме, Трамп отступил в вопросе поставки крылатых ракет, ссылаясь на недостаточные запасы США и желание избежать "эскалации". Путин не проявлял таких колебаний в недели после саммита в Анкоридже, начав беспрецедентные бомбардировки украинских городов и гражданской инфраструктуры", - отметили в Le Monde.

Когда в своей соцсети Трамп написал, что "пришло время прекратить убийства и заключить сделку", он в очередной раз попытался занять равноудаленную позицию между двумя сторонами конфликта, поставив агрессора и жертву на один уровень, акцентирует издание.

"Последствия такой позиции были очевидны в течение более чем восьми месяцев: паралич, которым Россия постоянно пользовалась. Владимир Зеленский, которого в Белом доме встретили в менее враждебной атмосфере, чем во время его февральского визита, напомнил всем простую истину: "Мы хотим мира. Путин не хочет. Поэтому нам нужно оказывать на него давление"", - добавили в публикации.

В то же время Трамп продолжает сопротивляться такому давлению, в частности его изменение позиции по "Томагавкам" является одним из примеров этого, отмечают в Le Monde.

"Однако это оружие является одним из тех, которых не хватает украинской армии, которая с 2022 года, после вторжения России, достигла значительных успехов в борьбе с гораздо более сильным врагом. Даже если не принимать во внимание их потенциальное использование для ударов по местам производства дронов, откуда осуществляются атаки на Украину, их поставка в Киев стала бы однозначным сигналом о поддержке США", - считают в издании.

Кроме того, президент США неоднократно угрожал санкциями против РФ, однако до сих пор их не ввел.

"Во время напряженной встречи в Овальном кабинете в феврале Трамп упрекнул своего украинского коллегу, сказав, среди прочего, что тот "не держит карты в руках". Между тем способ, которым он играет своими картами, остается раздражающим", - подытожили в материале.

Ранее полковник армии США в отставке Ричард Уильямс раскритиковал Трампа за уступки Кремлю. По его словам, российскому президенту мастерски удается влиять на взгляды Трампа.

В то же время сенатор-демократ Ричард Блюменталь призвал к немедленному принятию своего двухпартийного законопроекта о санкциях, прямо обвинив Трампа в подрыве обороноспособности Украины.

"Трамп играет на руку Путину - медленно оказывает помощь Украине, необходимую для защиты от кровавых атак России. Немедленное предоставление Украине необходимой военной помощи, включая крылатые ракеты "Томагавк", в сочетании с принятием законопроекта Грэма-Блюменталя о санкциях подорвет военную машину России и выведет нас на путь к миру", - добавил он.

В свою очередь The Times написало, что Трамп показал, что вернулся к своим старым взглядам на Россию. В издании считают, что крайний визит Зеленского в США оказался безрезультатным.

"Предыдущая встреча в этом году подчеркнула отсутствие взаимопонимания между президентами США и Украины, что важно для Трампа и сохраняется до сих пор. В отличие от этого, похоже, достаточно лишь лестного телефонного звонка Путина и еще одного саммита, чтобы отдалить Америку от того, что нужно Украине", - подчеркнули журналисты.

