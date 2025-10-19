Президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что хочет окончания войны, которую начала РФ против Украины. Однако для того, чтобы этого достичь американский лидер должен прекратить свое непостоянство и занять четкую позицию. Об этом пишет Le Monde.
"Прошлая неделя стала еще одним примером его нерешительности. Наконец признав бесполезность саммита в Анкоридже, состоявшегося в августе на Аляске, где он неоднократно выказывал уважение к лидеру Кремля, не получив ничего взамен, Трамп в понедельник, 13 октября, пригрозил поставить Киеву крылатые ракеты "Томагавк", если Владимир Путин не прекратит свою агрессию", - напомнили в материале.
В издании подчеркивают, что Трамп казался решительно настроенным создать баланс сил с лидером, который понимает только язык силы. Однако такая демонстрация силы не выдержала телефонного разговора с российским диктатором 16 октября.
"Путин, в частности, пообещал возможность очередной встречи, на этот раз в Венгрии, где он знает, что может рассчитывать на поддержку премьер-министра Виктора Орбана. На следующий день, принимая украинского президента в Белом доме, Трамп отступил в вопросе поставки крылатых ракет, ссылаясь на недостаточные запасы США и желание избежать "эскалации". Путин не проявлял таких колебаний в недели после саммита в Анкоридже, начав беспрецедентные бомбардировки украинских городов и гражданской инфраструктуры", - отметили в Le Monde.
Когда в своей соцсети Трамп написал, что "пришло время прекратить убийства и заключить сделку", он в очередной раз попытался занять равноудаленную позицию между двумя сторонами конфликта, поставив агрессора и жертву на один уровень, акцентирует издание.
"Последствия такой позиции были очевидны в течение более чем восьми месяцев: паралич, которым Россия постоянно пользовалась. Владимир Зеленский, которого в Белом доме встретили в менее враждебной атмосфере, чем во время его февральского визита, напомнил всем простую истину: "Мы хотим мира. Путин не хочет. Поэтому нам нужно оказывать на него давление"", - добавили в публикации.
В то же время Трамп продолжает сопротивляться такому давлению, в частности его изменение позиции по "Томагавкам" является одним из примеров этого, отмечают в Le Monde.
"Однако это оружие является одним из тех, которых не хватает украинской армии, которая с 2022 года, после вторжения России, достигла значительных успехов в борьбе с гораздо более сильным врагом. Даже если не принимать во внимание их потенциальное использование для ударов по местам производства дронов, откуда осуществляются атаки на Украину, их поставка в Киев стала бы однозначным сигналом о поддержке США", - считают в издании.
Кроме того, президент США неоднократно угрожал санкциями против РФ, однако до сих пор их не ввел.
"Во время напряженной встречи в Овальном кабинете в феврале Трамп упрекнул своего украинского коллегу, сказав, среди прочего, что тот "не держит карты в руках". Между тем способ, которым он играет своими картами, остается раздражающим", - подытожили в материале.
Дональд Трамп и война в Украине - последние новости
Ранее полковник армии США в отставке Ричард Уильямс раскритиковал Трампа за уступки Кремлю. По его словам, российскому президенту мастерски удается влиять на взгляды Трампа.
В то же время сенатор-демократ Ричард Блюменталь призвал к немедленному принятию своего двухпартийного законопроекта о санкциях, прямо обвинив Трампа в подрыве обороноспособности Украины.
"Трамп играет на руку Путину - медленно оказывает помощь Украине, необходимую для защиты от кровавых атак России. Немедленное предоставление Украине необходимой военной помощи, включая крылатые ракеты "Томагавк", в сочетании с принятием законопроекта Грэма-Блюменталя о санкциях подорвет военную машину России и выведет нас на путь к миру", - добавил он.
В свою очередь The Times написало, что Трамп показал, что вернулся к своим старым взглядам на Россию. В издании считают, что крайний визит Зеленского в США оказался безрезультатным.
"Предыдущая встреча в этом году подчеркнула отсутствие взаимопонимания между президентами США и Украины, что важно для Трампа и сохраняется до сих пор. В отличие от этого, похоже, достаточно лишь лестного телефонного звонка Путина и еще одного саммита, чтобы отдалить Америку от того, что нужно Украине", - подчеркнули журналисты.