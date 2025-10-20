Трамп заявил, что не говорил Зеленскому отдать Донбасс России.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия должны остановиться на тех линиях на поле боя, где они находятся сейчас, при этом подчеркнул, что никогда не обсуждал с Владимиром Зеленским сдачу Донбасса России. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов на борту Air Force One, пишет Reuters.

"Нет, мы никогда это не обсуждали. Мы считаем, что им следует просто остановиться на линиях, где они находятся, на линии фронта. Остальное очень сложно обсудить, если говорить: "Вы берёте это, мы берём то", - заявил он.

Отвечая на вопрос о судьбе Донбасса, Трамп сказал, что считает, что он должен остаться разделенным.

"Пусть всё будет разделено так, как есть. Сейчас он разделен. Думаю, 78% территории уже занято Россией. Оставьте всё как есть. Они могут… договориться о чём-нибудь позже", — сказал Трамп, отвечая на вопрос корреспондента Reuters.

По данным источников издания, Трамп выдвинул это предложение после того, как Зеленский заявил, что добровольно не уступит Москве никаких территорий.

"Встреча завершилась решением (Трампа) заключить "соглашение там, где мы находимся, на линии разграничения"", — сообщил источник.

При этом пятничная встреча указывает на то, что Трамп, возможно, вновь стремится к скорейшему заключению сделки, даже если условия будут неприятны для Киева, отмечает Reuters.

"Всё было довольно плохо. Послание было таким: "Ваша страна замерзнет, ​​и ваша страна будет уничтожена"", если Украина не заключит сделку с Россией, рассказал один из собеседников издания.

Другой источник опроверг заявления Трампа о том, что Украина будет "уничтожена". Однако оба источника заявили, что Трамп несколько раз прибегнул к ненормативной лексике.

Заявления Трампа об украинских территориях

Ранее издание FT писало, что во время встречи в Белом доме Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского принять условия РФ по прекращению войны, предупредив, что российский диктатор Владимир Путин, как он заявил, "уничтожит" Украину, если она не согласится.

Также ранее он заявил, что Путин не завершит войну, пока не получит какую-то часть Украины. По его словам, российский диктатор уже "выиграл определенные территории".

