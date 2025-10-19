По информации издания, во время встречи с президентом Украины американский лидер "постоянно ругался".

Во время встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского принять условия РФ по прекращению войны, предупредив, что российский диктатор Владимир Путин, как он заявил, "уничтожит" Украину, если она не согласится. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на свои источники.

По словам собеседников издания, эта встреча неоднократно перерастала в "кричалку", во время которой Трамп "постоянно ругался".

Они отметили, что президент США не стал смотреть карты линии фронта в Украине и настаивал, чтобы Зеленский отдал Путину весь Донбасс, а также неоднократно повторял тезисы, которые высказывал диктатор РФ во время их телефонного разговора накануне.

"Хотя Украине в конечном итоге удалось убедить Трампа поддержать замораживание текущей линии фронта, эта острая встреча, кажется, отразила изменчивость позиции Трампа по войне и его готовность поддержать максималистские требования Путина", - подчеркнули в FT.

Как рассказали европейские чиновники журналистам, во время встречи Трамп дословно повторил многие тезисы российского диктатора, несмотря на то, что они противоречили его собственным недавним заявлениям о слабости России.

Один из европейских чиновников сказал, что Трамп сказал Зеленскому, что украинский президент должен заключить сделку или ждать разрушения.

Чиновник добавил, что Трамп заявил Зеленскому, что тот проиграет войну и предупредил:

"Если [Путин] захочет, он уничтожит вас".

Другой собеседник издания рассказал, что в один момент во время встречи американский лидер отбросил в сторону карты Украины с полем боя.

В то же время трое других европейских чиновников подтвердили, что Трамп большую часть встречи читал лекции Зеленскому, повторял аргументы Путина относительно конфликта и призывал его принять российское предложение.

По словам одного из чиновников, Зеленский был "очень негативно настроен" после встречи, добавив, что европейские лидеры "не были оптимистичными, но прагматично подходили к планированию следующих шагов".

Что известно о новых требованиях Путина

В Financial Times напомнили, что российский диктатор предложил, чтобы Украина отдала России остальной Донбасс, который находится под ее контролем в обмен на некоторые территории на юге нашего государства.

"Отдать [Донбасс] России без боя неприемлемо для украинского общества, и Путин это знает", - отметил председатель комитета по вопросам иностранных дел Верховной Рады Украины Александр Мережко.

По его словам, Путин, вероятно, продвигает эту идею, чтобы "вызвать раскол в Украине и подорвать наше единство".

"Дело не в том, чтобы получить больше территории для России, а в том, как уничтожить нас изнутри", - добавил Мережко.

В то же время Дональд Трамп после встречи с Зеленским в интервью Fox News заявил, что Путин не завершит войну, пока не получит какую-то часть Украины. По его словам, российский диктатор уже "выиграл определенные территории".

В свою очередь Le Monde писало, что в РФ уже празднуют дипломатическую победу и планируют делить мир в Будапеште. В частности в информационном пространстве России начался пир самодовольства.

"Похоже, что существует план урегулирования [войны в Украине], который уже был представлен на Аляске, и для которого определены точные параметры", - сказал в комментарии Le Monde Федор Лукьянов, которого французская газета назвала "любимым политологом Кремля".

