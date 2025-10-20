Если Украина согласится на неприемлемое территориальное решение, то есть угроза, что все дальнейшие вопросы дальше будут решаться без ее участия, подчеркнул президент.

Отступления с Донбасса не будет, и позиция Украины в этом вопросе остается неизменной. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время встречи с журналистами.

Он отметил, что Москва настаивает на выходе Украины из Донецкой и Луганской областей, но такое требование является неприемлемым.

"Россияне ссылаются на свой так называемый референдум, проведенный уже после оккупации. Это незаконно и не имеет ничего общего с реальностью", - сказал Зеленский.

Он также отверг аргументы о внесении Донбасса в Конституцию РФ.

"Если завтра Путин будет еще что-то вносить, нам снова нужно будет выходить из какой-то территории? А если я внесу в Конституцию Украины, например, две области РФ, они будут выходить из этих территорий? Это неработающая модель", - подчеркнул президент.

Он добавил, что вопрос территорий, в частности Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, остается неопределенным.

"Россияне, вероятно, имеют в виду, что не будут продвигаться дальше, тогда как американцы трактуют это как возможное возвращение территорий Украине", - пояснил президент.

Президент заявил, что во время последних переговоров речь не шла об условиях по армии, языку или "смене режима", только о территориальном вопросе. Однако если Украина согласится на неприемлемое территориальное решение, то есть угроза, что все дальнейшие вопросы дальше будут решаться без ее участия.

"Сейчас этого не звучало. Но понятно, что если Украина "съест то, что положили на тарелку", то есть плохое территориальное решение, то все остальное они попытаются решить и без нас", - сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украина не будет нарушать договоренностей, если будет иметь реальные гарантии безопасности и прекращения огня.

Вопрос территорий в войне

Как сообщали СМИ, Путин в разговоре с Трампом предложил территориальный обмен, в рамках которого Украина уступила бы Донецкую и Луганскую области в обмен на небольшие части Запорожской и Херсонской областей. и во время встречи в Белом доме Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского принять условия РФ о прекращении войны,

В то же время сам Дональд Трамп в разговоре с журналистами подчеркивал, что никогда не обсуждал с Владимиром Зеленским сдачу Донбасса России. При этом сказал, что Донбасс должен остаться разделенным, "как есть сейчас".

"Пусть все будет разделено так, как есть. Сейчас он разделен. Думаю, 78% территории уже занято Россией. Оставьте все как есть. Они могут... договориться о чем-нибудь позже", - сказал Трамп.

