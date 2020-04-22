Зеленский уверен, что завершит войну на Донбассе за свою каденцию
16:49, 22 апреля 2020Война
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Зеленский заверил, что если Минский процесс не будет работать, то Украина будет менять тактику.
Фото / УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что за срок своего пребывания на посту он сможет завершить войну на Донбассе.
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Об этом он сказал в фильме «Год президента Зеленского», который транслировался в эфире телеканала «Украина 24».
«Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если Минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы - год еще не прошел», - сказал Зеленский.
Как сообщал УНИАН, Зеленский заявил о продолжающейся работе над новыми участками разведения и чтобы на Донбассе воцарился мир.
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