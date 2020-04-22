Зеленский уверен, что завершит войну на Донбассе за свою каденцию

Зеленский заверил, что если Минский процесс не будет работать, то Украина будет менять тактику.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что за срок своего пребывания на посту он сможет завершить войну на Донбассе.

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Об этом он сказал в фильме «Год президента Зеленского», который транслировался в эфире телеканала «Украина 24».

«Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если Минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы - год еще не прошел», - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, Зеленский заявил о продолжающейся работе над новыми участками разведения и чтобы на Донбассе воцарился мир.