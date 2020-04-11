Зеленский: разведение войск помогло уменьшить обстрелы, готовим новые участки

По словам президента, благодаря разведению сил на Донбассе уменьшилось количество обстрелов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о продолжающейся работе над новыми участками разведения и чтобы на Донбассе воцарился мир.

Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, об этом он заявил во время посещения участка разведения сил и средств № 3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское.

«Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Военные видят результат. Мы работаем над тем, чтобы согласовать новые участки и чтобы на земле Донбасса воцарился мир», - отметил Зеленский.

Также президенту рассказали об особенностях наблюдения за передвижением подразделений боевиков.

После глава государства посетил одну из частей, где вручил еще трем военным ценные подарки в благодарность за службу.

Зеленский попросил военных беречь свою жизнь и здоровье.

Как сообщал УНИАН, разведение сил украинской армии и оккупационных войск в районе Станицы Луганской произошло в июне 2019 года, вблизи Золотого - в конце октября, в районе Богдановки и Петровского - в ноябре.

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Лидеры стран «нормандского формата» во время встречи 9 декабря 2019 года в Париже поддержали договоренность в рамках ТКГ о разведении сил и средств еще в трех местах. Предварительно было согласовано, что разведение должно состояться до конца марта 2020 года.

12 февраля участники Трехсторонней контактной группы практически согласовали, что одной из трех новых участков для разведения станет район у населенного пункта Гнутово в Донецкой области.

11 марта спецпредставитель ОБСЕ в Украине и в ТКГ, посол Хайди Грау заявила, что в Минске представители Украины и России договорились в течение недели представить позиции о возможных компромиссах для разведения сил и средств от линии соприкосновения в Донбассе.

13 марта руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что консультации по определению еще трех пунктов разведения сил на Донбассе продолжаются.

9 апреля Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе посол Хайди Грау заявила, что участники группы - представители России и Украины - еще не определили дополнительные участки разведения сил.