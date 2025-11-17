Враг может, как и в Херсоне, начать охоту дронами за гражданскими людьми.

Об оккупации Запорожья сейчас речь не идет, но приближение россиян к этому областному центру несет определенные угрозы для его жителей. Об этом сказал в телемарафоне руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко.

"Об оккупации Запорожья речь не идет. Это сложно и нереально. Думаю, что и у россиян нет такого быстрого плана, если не произойдет чего-то такого, что им повезет. Но они смогут устроить тотальный террор, дестабилизацию, усложнить гуманитарную ситуацию. Это и есть главный план РФ", - подчеркнул он.

По его словам, с прошлой недели враг достаточно активно начал перебрасывать живую силу в Запорожскую область.

"Перебрасывают организованными колоннами, заходят с территории РФ. В среднем в день до 70 грузовиков преимущественно с живой силой, а также инженерные подразделения, инженерная техника. Все это движется в основном на Пологовское направление", - подчеркнул Андрющенко.

При этом он добавил, что небольшая часть российских войск движется в сторону Орехово, Мелитополя, однако Пологи и Гуляйполе - это однозначный приоритет на сегодня для россиян. По его словам, враг пытается воспользоваться своим успехом, максимально его развивая.

При этом Андрющенко напомнил, что давление на Гуляйполе продолжается с июня этого года, россияне искали слабый участок в украинской обороне.

"В какой-то момент нашли его, смогли инфильтроваться и дальше развивают свой успех. Год назад мы видели, что то же самое происходило возле Угледара и все закончилось тем, что было оккупировано Курахово. То же видим сейчас - удар во фланг, клин, просачивание, инфильтрация и дальше расширение фактически линии фронта. Это вопрос к военному руководству как так произошло. Теперь действительно неизвестно чем это может закончиться", - подчеркнул Андрющенко.

По его словам, у россиян цель на сегодня - охватить Гуляйполе, закончить продвижение по флангу выходом на территорию Запорожской и Днепропетровской областей.

"Понятно, что оккупация Днепра или Запорожья - это страхи, которые нагоняют. Но может произойти так, как сегодня в Херсоне, когда россияне терроризируют город", - отметил Андрющенко.

Он добавил, что если враг будет подвигаться и приблизится к Запорожью, то сможет его "спокойно доставать" FPV- дронами и тогда будет тот самый террор, который они устраивают гражданскому населению на Херсонщине.

"Там уже пол-Херсона затянуто антидроновими сетками, потому что россияне устраивают охоту за живыми людьми", - сказал Андрющенко.

Ситуация на Гуляйпольском направлении - что известно

Как сообщал УНИАН, военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ с позывным "Мучной" отмечал, что на Гуляйпольском направлении линия обороны не выдерживает натиска, поэтому фронт может посыпаться.

По его словам, если ситуация такая будет продолжаться, то враг дойдет до самого Гуляйполя. При этом он считает, что причина не в недостатке мужества наших бойцов, а в полном провале руководства на местах, потому что оно потеряло контроль и боеспособность подразделений.

Военный добавил, что в связи с этим, солдаты остаются без поддержки, без нормальной ротации, без тылового обеспечения.

