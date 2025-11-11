По мнению военного, на Гуляйпольском направлении фронт ежедневно проседает, и враг может дойти до самого Гуляйполя.

На Гуляйпольском направлении линия обороны не выдерживает натиска, причина - в полном провале руководства на местах. Об этом сообщил военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ с позывным "Мучной" в Telegram.

"На этом участке ситуация рассыпается буквально на глазах. Линия обороны не выдерживает натиска, фронт проседает ежедневно и если так пойдет дальше, враг неизбежно дойдет до самого Гуляйполя. Причина - не в недостатке мужества наших бойцов, а в полном провале руководства на местах", - отметил военный.

По его словам, руководство, которое отвечают за этот рубеж, потеряло контроль и боеспособность подразделений.

"Коммуникация между частями фактически разрушена, координация глухая как ветер, действия не согласованы, приказы или запаздывают, или вообще не доходят. В штабных докладах лишь показуха и отчеты для галочки, вместо реальной оценки обстановки", - пояснил "Мучной".

Он подчеркнул, что в связи с этим, солдаты остаются без поддержки, без нормальной ротации, без тылового обеспечения.

"Фактически, здесь все держится только на тех, кто остался стоять до талого, без четких указаний и без плана. Я считаю, что пришло время, чтобы высшее командование прибыло непосредственно на место, увидело все собственными глазами и разобралось, кто довел ситуацию до этого состояния. Если не будет наведен порядок и не снимут тех, кто проваливает управление - фронт окончательно посыплется. Здесь уже не о дисциплине речь идет, а о выживании целого направления", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября аналитики DeepState отмечали, что российские оккупанты продвинулись вблизи трех населенных пунктов в Донецкой области и одного - в Запорожской области. В частности, враг продвинулся вблизи Среднего, Майского, Котлиного (Донецкая обл.) и Красногорского (Запорожская обл.).

Вблизи важного райцентра Гуляйполе россияне также продвинулись вблизи населенных пунктов Злагода, Сладкое и Охотничье.

Кроме того, враг имел продвижение вблизи населенного пункта Степная Новоселовка, что к востоку от Купянска в Харьковской области.

