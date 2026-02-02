'Это сигнал': Игнат раскрыл, для чего на самом деле РФ бьет по Украине 'Орешником' и 'Цирконами'

Россия запускает новые ракеты поодиночке, чтобы запугать Запад и продемонстрировать "неуязвимое" оружие рядом с границами НАТО.

Российская армия в последнее время применяет против Украины относительно новые ракеты типа "Циркон" и так называемый "Орешник", однако делает это не массированно, а единичными пусками. Цель таких атак – не военный эффект, а психологическое и политическое давление, прежде всего на западных партнеров Украины.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью "РБК-Украина". По его словам, Воздушные силы официально не используют название "Орешник", а классифицируют это оружие как баллистическую ракету средней дальности, которая является модернизацией советских разработок типа "Рубеж".

"Они били ею по Днепру, а затем по Львову. Для чего? Прежде всего, это сигнал для западных партнеров – такая себе очередная страшилка от Путина", – пояснил Игнат.

Спикер отметил, что удары по Львову носят демонстративный характер, ведь город расположен близко к границам НАТО. Таким образом РФ пытается показать наличие якобы "неуязвимого" и "сверхточного" оружия, чтобы повлиять на позицию Запада в вопросе поддержки Украины и переговорного процесса.

В то же время ракета "Циркон", по словам Игната, является противокорабельной, но россияне применяют ее по наземным целям – в частности из временно оккупированного Крыма по Киевской, Харьковской и Винницкой областям.

"Циркон" поднимается на высоту более 40 километров и атакует по баллистической траектории, подобно ракетам Х-22. Несмотря на сложность перехвата, такие ракеты уже сбивались украинской ПВО, в частности с помощью комплексов Patriot, если они находятся в нужный момент в нужном районе.

Комментируя сообщения о якобы появлении в России новых типов ракет, Игнат призвал не доверять неподтвержденным источникам.

"Чтобы о чем-то говорить, нужно иметь достоверные разведданные и подтверждение на земле в виде фрагментов", – подчеркнул он.

На данный момент Воздушные силы фиксировали применение ракет "Циркон", Х-22, "Калибр", "Искандер", что подтверждается найденными обломками и маркировкой производства.

Отдельно Игнат обратил внимание, что наибольшую угрозу сегодня представляют ударные беспилотники типа Shahed, которые Россия активно модернизирует и применяет сотнями – не только ночью, но и днем, в том числе над столицей.

По его словам, БПЛА действуют на разных высотах, используют рельеф местности и водные объекты, а для их перехвата привлекаются наземные, воздушные и надводные средства, включая авиацию и дроны-перехватчики.

Спикер подчеркнул, что при уничтожении целей в густонаселенных районах приоритетом остается безопасность гражданского населения, даже если это затрудняет или задерживает перехват.

Атаки редкими ракетами - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 января российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БПЛА. Как сообщили в Воздушно-космических силах, тогда россияне применили и две ракеты "Циркон".

Перед этим, поздно вечером 8 января, российские войска нанесли удар баллистической ракетой "Орешник" по Львовской области. В Воздушном командовании "Запад" Воздушных сил ВСУ заявили об атаке на объекты инфраструктуры. По данным военных, воздушная цель двигалась со скоростью около 13 тыс. км в час по баллистической траектории.

