Сколько дефицитных ракет требуют украинские Patriot: аналитики назвали минимальную цифру

Ориентировочно, для полной загрузки всех украинских ЗРК Patriot необходимо 360 единиц MSE.

Масштабные атаки РФ по украинской критической гражданской инфраструктуре, которые наложились на задержки поставок и без того дефицитных американских зенитных ракет для ПВО, уже привели к разрушительным последствиям. На этом фоне возникает вопрос, сколько именно ракет необходимо Украине для сбивания баллистических целей, например, в месяц.

Как сообщает Defence Express, важно количество систем Patriot и количество баллистических, аэробаллистических и высокоскоростных ракет, которые использует РФ. Ведь для их перехвата нужен Patriot в версии PAC-3, который использует зенитные ракеты MSE. Также важно учесть нормы расхода этих ракет на цель, в соответствии с нормами США и украинскими реалиями.

Что касается самих Patriot в Украине, то, как пишет издание, на основе публичных официальных заявлений речь может идти о количестве до 14 полных комплектов ЗРК (fire unit) и половине комплекса от Нидерландов. Это максимальное количество, которое учитывает выведенные из эксплуатации израильские комплексы, которые через США должны поступать в Украину. Но они в предыдущей версии PAC-2 и обновляются ли до современной - неизвестно, как и то, прибыли ли они в Украину.

"Для упрощения можно считать, что в ВСУ сейчас 10 полноценных ЗРК Patriot. Конфигурация переданных комплексов, а именно количество пусковых установок в каждом - неизвестна. В то же время штатная численность в 8 пусковых является очень "богатой" конфигурацией. Даже в США на практике используют 6 пусковых. Такое же количество, по неофициальной информации, также используется в Германии", - говорится в материале.

Но, как отмечают эксперты, это не единственный показатель, потому что, например, Румыния (которая передала одну систему) заказывала комплексы из расчета 4 пусковые в составе ЗРК, а Швеция - ограничилась только 3 пусковыми (не передавала). Учитывая все, исключительно условно, можно исходить из того, что Украина имеет до 60 пусковых Patriot с возможностью запуска зенитных ракет MSE.

"Штатная загрузка противоракет MSE от Lockheed Martin на одну пусковую установку - шесть единиц. То есть, ориентировочно, для полной загрузки всех украинских ЗРК Patriot этими зенитными ракетами необходимо 360 единиц MSE", - подсчитали в Defence Express.

Дефицит ракет для ПВО

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что недостаток финансирования привел к дефициту ракет ПВО, и россиянам удалось поразить энергетику столицы Украины. Он напомнил, что Россия нанесла тяжелые удары по энергетической инфраструктуре, поразив значительное количество объектов в Киеве.

Зеленский отметил, что заранее знал, что Силам обороны не удастся отразить эту атаку. По словам президента, дефицит связан с недостатком финансирования для закупки в США ракет PAC-3, способных перехватывать баллистику.

