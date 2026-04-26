Российский Ярославль сотрясают взрывы, жители говорят о работе ПВО

В Ярославле ночью прозвучали громкие звуки, похожие на взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, первые звуки были зафиксированы примерно в 00:40. Всего, как утверждается, было слышно около полутора десятков взрывов. В небе наблюдались вспышки, в отдельных районах фиксировалась вибрация окон, а также срабатывание автомобильной сигнализации.

Местные жители сообщают о работе систем противовоздушной обороны и возможных перехватах воздушных целей. Эти данные официально не подтверждены. Ранее в регионе объявлялась опасность, связанная с беспилотными летательными аппаратами. Также сообщалось о временном закрытии местного аэропорта.

На момент публикации официальной информации о последствиях не поступало.

Атаки на российские регионы

Напомним, 28 марта ряд российских регионов подвергся массированной атаке дронов и ракет. В сети появилась информация о поражении завода по производству взрывчатки в Самарской области и стратегического НПЗ в Ярославле. По предварительной информации, предприятия были поражены ракетой "Фламинго".

Ранее сообщалось, что, несмотря на попытки России усилить ПВО в оккупированном Крыму, украинские дроны успешно атакуют места дислокации вражеской армии, системы противовоздушной обороны и логистику россиян.

